Почему женщинам трудно найти идеальный размер джинсов: объяснение

Правильно подобранные джинсы подчеркнут фигуру и станут уместным дополнением для многих образов. Однако найти идеальный размер – задача со звездочкой.

Мужчины, зная свои параметры, могут с легкостью приобрести первые попавшиеся джинсы – и они будут сидеть идеально. А женщинам часто приходится тратить много времени на поиск той самой идеальной модели, которая нигде не висит и ничего не сдавливает. Эксперты объяснили, почему возникают трудности и что такое "феномен тщеславия".

Разница в размерах женских и мужских брюк – тема, которая волнует многих при покупке одежды. Оказывается, в этой ситуации есть объяснение.

Женские джинсы, обозначенные одинаковым размером в разных магазинах, могут иметь совершенно разные параметры, и даже у одного производителя две модели брюк одного размера могут существенно отличаться.

В мужских джинсах на этикетке всегда указана длина и ширина. То есть размеры мужских штанов определяются на основе соотношения длины штанины к обхвату талии, что значительно облегчает процесс подбора. Женщины часто вынуждены примерить несколько пар, чтобы найти те, что сидят идеально.

Стилисты называют это явление феноменом "тщеславного размера". Многие женщины имеют в своем гардеробе джинсы разных размеров, одинаково хорошо сидящих по фигуре.

Часто производители используют тактику занижения размеров на этикетках, якобы, для повышения самооценки покупателей. Стилисты добавляют, что женщины охотнее носят одежду поменьше, поскольку это повышает их уверенность в себе.

Кроме этого, каждый бренд одежды имеет свою систему размеров, что еще больше усложняет вопрос подгонки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие модели джинсов будут трендовыми в сезоне весна-лето, а каких следует избегать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.