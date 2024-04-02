Почему консилер нельзя наносить прямо на прыщи: как правильно пользоваться

Консилер, как следует даже из его названия – это косметическое средство, задача которого маскировать разные проблемы с кожей. Он покрывает пятнышки, сыпи, прыщики и т.д. и полностью скрывает их от постороннего глаза.

Но наносить консилер нужно верно. Главным секретом поделилась в своем TikTok звездная визажистка Мелисса Мердик. По ее словам, если применить средство прямо из тюбика на прыщах или повреждениях кожи, его можно загрязнить и сделать непригодным для дальнейшего использования.

Прыщик по своей сути является точечным воспалением, а значит и местом большого скопления бактерий. Если касаться его тюбиком средства, вы перенесете бактерии в продукт и они начнут в нем размножаться.

Кроме того, такое нанесение приводит к использованию слишком большого количества консилера. А это создает неестественный и малопривлекательный вид.

Визажистка рекомендует наносить консилер на зоны воспаления при помощи инструментов. Начните с того, что хорошо помойте руки. Далее выдавите на тыльную сторону ладони немного консилера. Возьмите тоненькую кисточку для макияжа, наберите продукт из этой капли и аккуратно покройте им проблемную зону. Оставьте консилер разогреваться на коже на 10 секунд.

После этого смените кисть на более объемную, лучше всего подойдет синтетический ворс и коническая форма. Кончиком этой кисти начните похлопывать по нанесенному консилеру, чтобы постепенно растушевать его и заполнить им рельеф кожи. Не забудьте после этого продезинфицировать инструменты.

Эту технику Мардик рекомендует использовать после нанесения тонального крема, а не до него. И вместо того, чтобы наносить пудру, которая, по ее словам, может сделать образ неряшливым, лучше закрепите макияж с помощью спрея.

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