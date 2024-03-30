От бактерий не останется и следа: как правильно мыть кисточки и спонжи для макияжа

Со временем на кисточках и спонжиках для макияжа скапливается грязь, жир, остатки косметики и отмершие клетки кожи. Это создает идеальную среду для размножения бактерий, которые могут негативно влиять на вашу кожу, вызывая воспаление, акне, черные точки и другие проблемы.

Поэтому инструменты для макияжа нужно правильно, тщательно и регулярно мыть. О том, как часто нужно это делать, рассказал Irish Еxaminer.

Независимо от того, используете в свои кисточки и спонжики каждый день или раз в неделю, их необходимо периодически очищать.

Как часто нужно чистить кисточки и спонжики для макияжа?

Кисточки и спонжики, которыми вы растушевываете тональный крем, корректор или контуринг следует мыть хотя бы раз в неделю. Кисточки для макияжа глаз – два раза в неделю, другие кисточки и спонжики, которые вы не используете ежедневно – раз в месяц.

Также не забывайте о том, что новые кисточки, которые вы только что принесли из магазина, также нужно помыть перед тем, как начать использовать.

Как правильно мыть кисточки

Чтобы глубоко очистить кисточки для макияжа, наполните миску теплой водой и добавьте туда немного чистящего средства для кисточек, или нежный детский шампунь без запаха.

Затем опустите кисточку в воду, покрутите ей и уберите остатки косметических средств о свою ладонь.

Ни в коем случае не допускайте, чтобы вода попала на металлическую часть кисточки, так как это может ослабить клей, удерживающий ворсинки на месте.

По завершении, промойте кисточки под водой, пока она не станет прозрачной. Затем вытрите их полотенцем так, чтобы форма щетинок не деформировалась и оставьте их до полного высыхания.

Как правильно мыть спонжики

Так же как и кисточки, нужно набрать теплую воду в миску и растворить в ней специальное средство или шампунь. Хорошо промойте спонжики сначала в этом растворе, а затем под краном, пока не начнет течь чистая вода.

Быстрый лайфхак

Если у вас нет возможности тщательно вымыть свои кисточки или спонжики, то можно избавиться от бактерий с помощью другого метода. Для этого вам понадобится антибактериальный спрей с изопропиловым или хирургическим спиртом. Разбавьте его немного водой, чтобы избежать раздражения кожи, и распылите на кисточки, чтобы использовать их еще несколько раз.

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