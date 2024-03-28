Как правильно нанести хайлайтер: быстрый 'метод бабочки'

Хайлайтер – это отличный косметический продукт, который может сделать ваше лицо более сияющим, свежим и скульптурным. Он помогает зрительно скорректировать форму лица и сделать его более рельефным.

Однако большинство людей не умеют наносить его правильно, из-за чего тратят на макияж много времени, но в конце концов недовольны результатом. Профессиональная визажистка, работавшая со множеством западных звезд, Лиза Элдридж поделилась в TikTok лайфхаком, который поможет нанести хайлайтер равномерно и быстро.

Чрезмерное использование хайлайтера может привести к тому, что кожа будет выглядеть жирной, а блеск будет казаться неестественным. Для того чтобы избежать этой проблемы, существует множество различных техник нанесения этого косметического продукта, но одна из самых простых и эффективных – это "метод бабочки".

Метод бабочки

"Честно говоря, я считаю, что руки часто являются лучшим инструментом макияжа", – говорит Элдридж в своем видеоуроке. Поэтому когда на съемочной площадке для того, чтобы скорректировать макияж звезды у нее есть всего несколько секунд, она пользуется своим революционным методом.

Сначала нанесите чуть-чуть жидкого хайлайтера на боковую сторону руки (со стороны мизинцев); Потрите руки друг о друга, чтобы разогреть продукт. Таким образом он ляжет более равномерно; Немного согните кисти рук и прижмите их боковые стороны к вискам; Чтобы закрепить мерцание, можно похлопывающими движениями слегка вбить продукт в кожу кончиками пальцев.

У некоторых может возникнуть справедливый вопрос о том, как же использовать этот метод на себе, ведь Элдридж работает с моделью. Так же подумали и пользователи TikTok, потому и спросили об этом в комментариях.

На это визажистка ответила, что для того чтобы использовать этот метод на себе, нужно делать все то же самое, но наносить хайлайтер не у мизинца, а на боковую сторону ладони у большого пальца.

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