Одна распространенная привычка вызывает морщины на шее: как избежать

Когда речь идет о борьбе с признаками старения, основную часть усилий мы сосредотачиваем на лице. Между тем шея, уход за которой часто бывает не таким тщательным, начинает первой выдавать наш возраст.

На ней постепенно формируются "кольца Венеры", кожа теряет тонус и появляются морщины. При этом влияет на это не только биологический возраст и естественные процессы, но и одна наша привычка, которую мы повторяем изо дня в день по многу раз. Издание She Finds опросило дерматологов и они назвали эту коварную привычку – это то, что мы постоянно смотрим вниз в свой телефон.

Проблема "техношеи"

Постоянное наклонение головы вниз во время листания ленты, переписки или просмотра сайтов раз за разом создает на шее складки кожи. Со временем они превращаются в заметные горизонтальные линии, которые обычно называют "техношеей" (tech neck).

Проблема заключается не только в самой позе, а в сочетании повторяющихся движений с внешними повреждениями и внутренними процессами. Когда такие заломы дополняются воздействием солнечных лучей, коллаген в коже разрушается быстрее, из-за чего линии становятся глубже и заметнее. Добавьте к этому то, что в отличие от других участков тела, кожа на шее тоньше и имеет меньше сальных желез, вот и получается, что она более уязвима к сухости, обвисанию и образованию морщин.

Как избежать морщин на шее

К счастью, "техношея" – это одна из тех бьюти-ошибок, которые легче всего исправить. Первым делом измените позу во время использования телефона. Держите гаджет на уровне глаз вместо того, чтобы смотреть на него вниз. Это небольшое изменение помогает предотвратить регулярное сминание кожи и уменьшает интенсивность формирования заломов. Еще один неочевидный плюс: такая поза не очень удобна и вы начнете проводить меньше времени, разглядывая экран.

Чтобы дополнительно защитить шею от появления морщин, дерматологи советуют:

ежедневно наносить солнцезащитный крем не только на лицо, но и на шею;

регулярно увлажнять этот участок для поддержания эластичности кожи;

следить за правильной осанкой в течение дня;

по возможности ограничивать продолжительность времени, проведенного перед экраном.

Благодаря простым изменениям – поднятию экрана до уровня глаз и защите кожи от солнца – вы сможете предотвратить появление "техношеи" и дольше сохранить кожу гладкой. И не забывайте об уходе в этой зоне, он ей тоже очень нужен.

