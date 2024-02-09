Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

Диану, принцессу Уэльскую, при жизни справедливо называли иконой стиля. Ведь она в своих образах умело комбинировала цвета (хаки и молочный или, скажем, цвет фуксии и зеленый), а фасоны подбирала те, что красиво очерчивали формы. Впрочем, среди ее публичных выходов были и сомнительные наряды.

Узнайте в материале OBOZ.UA, какие из луков принцессы Дианы нельзя считать удачными. Это поможет вам избежать подобных ошибок.

1. Бордовое платье

В 1992 году принцесса прилетела во Францию, в город Лилль, чтобы посмотреть выступление своего друга, певца Пола Маккартни. Тогда она была одета в бордовое платье из бархата и кружева от Valentino. Учитывая моду того времени, этот наряд вполне можно было бы назвать идеальным, если бы не одна деталь. Леди Ди стилизовала его красными колготами, что явно не гармонировали с образом.

2. Шерстяное пальто красного цвета

Это – еще один образ, который стоило бы скорректировать стилистам. В 1982 году принцесса Диана, будучи на седьмом месяце беременности, прибыла на конную гонку Grand National. Она настолько хотела выглядеть эффектно, что перестаралась с акцентами в образе. На ней было красное пушистое пальто, шерстяная шляпа похожего цвета, голубое платье с рюшами и белые колготки.

3. Клетчатое пальто

В 1985 году принцесса Диана и принц Чарльз (сейчас – король Великобритании) отправились в королевский тур по Италии. Специально для этой поездки дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль сшили изумрудное пальто длины мидакси с акцентным воротником. К оттенку и принту изделия претензий нет (безусловно, они подходят к цветотипу принцессы), а вот крой визуально исказил пропорции фигуры Леди Ди. А как насчет шляпы? Кажется, что поля слишком широкие. Однако это было уместным во время путешествия на гондоле по венецианским каналам.

4. Костюм в полоску

В 1987 году для поездки на конную гонку Royal Ascot Леди Ди выбрала костюм от Roland Klein в темно-синюю и белую полоску, блузу Chanel и широкополую шляпу. Свой аутфит она завершила ожерельем из жемчуга и черно-белыми босоножками с закрытым носком. Что не так в этом ансамбле? Юбку следовало бы заменить монохромной белой (в тон к блузе). Горизонтальные линии визуально сделали бедра шире, а весь образ – пестрым.

5. Платье с жемчугом – Elvis dress

В 1989 году принцесса Уэльская прибыла с официальным визитом в Культурный центр Гонконга (Hong Kong Cultural Centre). Тогда она надела платье от дизайнера Кэтрин Уокер, которое назвала Elvis dress (из-за воротника и болеро, что характерны для сценических образов певца Элвиса Пресли). Этот наряд, декорированный жемчугом и блестками, сложно назвать удачным. Ведь он "прибавлял" принцессе Диане возраст (на тот момент ей было 28 лет).

Ранее OBOZ.UA писал про семь самых модных образов принцессы Дианы, которые актуальны сегодня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!