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Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

Дария Скуб
Lady Oboz
3 минуты
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Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

Диану, принцессу Уэльскую, при жизни справедливо называли иконой стиля. Ведь она в своих образах умело комбинировала цвета (хаки и молочный или, скажем, цвет фуксии и зеленый), а фасоны подбирала те, что красиво очерчивали формы. Впрочем, среди ее публичных выходов были и сомнительные наряды.

Узнайте в материале OBOZ.UA, какие из луков принцессы Дианы нельзя считать удачными. Это поможет вам избежать подобных ошибок.

1. Бордовое платье

В 1992 году принцесса прилетела во Францию, в город Лилль, чтобы посмотреть выступление своего друга, певца Пола Маккартни. Тогда она была одета в бордовое платье из бархата и кружева от Valentino. Учитывая моду того времени, этот наряд вполне можно было бы назвать идеальным, если бы не одна деталь. Леди Ди стилизовала его красными колготами, что явно не гармонировали с образом.

Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

2. Шерстяное пальто красного цвета

Это – еще один образ, который стоило бы скорректировать стилистам. В 1982 году принцесса Диана, будучи на седьмом месяце беременности, прибыла на конную гонку Grand National. Она настолько хотела выглядеть эффектно, что перестаралась с акцентами в образе. На ней было красное пушистое пальто, шерстяная шляпа похожего цвета, голубое платье с рюшами и белые колготки.

Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

3. Клетчатое пальто

В 1985 году принцесса Диана и принц Чарльз (сейчас – король Великобритании) отправились в королевский тур по Италии. Специально для этой поездки дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль сшили изумрудное пальто длины мидакси с акцентным воротником. К оттенку и принту изделия претензий нет (безусловно, они подходят к цветотипу принцессы), а вот крой визуально исказил пропорции фигуры Леди Ди. А как насчет шляпы? Кажется, что поля слишком широкие. Однако это было уместным во время путешествия на гондоле по венецианским каналам.

Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

4. Костюм в полоску

В 1987 году для поездки на конную гонку Royal Ascot Леди Ди выбрала костюм от Roland Klein в темно-синюю и белую полоску, блузу Chanel и широкополую шляпу. Свой аутфит она завершила ожерельем из жемчуга и черно-белыми босоножками с закрытым носком. Что не так в этом ансамбле? Юбку следовало бы заменить монохромной белой (в тон к блузе). Горизонтальные линии визуально сделали бедра шире, а весь образ – пестрым.

Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

5. Платье с жемчугом – Elvis dress

В 1989 году принцесса Уэльская прибыла с официальным визитом в Культурный центр Гонконга (Hong Kong Cultural Centre). Тогда она надела платье от дизайнера Кэтрин Уокер, которое назвала Elvis dress (из-за воротника и болеро, что характерны для сценических образов певца Элвиса Пресли). Этот наряд, декорированный жемчугом и блестками, сложно назвать удачным. Ведь он "прибавлял" принцессе Диане возраст (на тот момент ей было 28 лет).

Модные промахи: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы

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