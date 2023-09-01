5 осенних образов принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды

Принцесса Диана всегда была настоящей иконой стиля, а ее осенние образы до сих пор остаются источником вдохновения для модных ценителей со всего мира. Эта аристократка умела сочетать классику с современностью, комфорт с элегантностью и простоту с изысканностью.

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Мы решили показать несколько аутфитов принцессы Уэльской, которые подходят для прохладной погоды, и смело можно повторять сегодня. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Блейзер, водолазка и брюки с высокой посадкой

Для шопинга в Лондоне 1994 года леди Ди скомбинировала блейзер в цвете хаки, молочную водолазку и джинсы skinny. Дополнила образ белой сумкой с коричневыми линиями, темно-коричневыми очками, лаконичными лоферами и шоколадным ремнем. Вы можете узкие штаны заменить на клеш или прямого кроя, а на ноги обуть светлые кроссовки.

2. Джемпер, рубашка и костюмные брюки

Принцесса Уэльская часто смешивала разные стили одежды. Например, для поездки в поло-клуб она срифмовала классические прямые брюки с вертикальными линиями, белую рубашку и объемный свитер в стиле casual. Это в то время, когда женщины предпочитали силуэтные наряды! Леди Ди не слепо следовала трендам, а создавала их сама.

3. Кардиган цвета фуксии и штаны в клетку

Принцессе больше всего нравился цвет фуксии. Текстильные изделия в этом оттенке гармонично сочетались с легким румянцем на ее лице и светлыми волосами. Как-то леди Ди прогуливалась возле Хайгроув-Хаус в белой блузке, кардигане насыщенно розового цвета, брюках в клетку и белых лоферах. Прекрасный ансамбль, который и сегодня будет выглядеть выигрышно!

4. Зеленый блейзер и блузка цвета фуксии

Леди Ди никогда не ограничивалась монохромными образами или в пастельной палитре. Она прекрасно знала, как можно сочетать яркие и, казалось бы, несовместимые цвета. Так, в 1992 году принцесса приехала в больницу Babington в темно-зеленом блейзере и ярко-розовой блузе. Завершила свой аутфит плетеной сумкой с цветами и изумрудными туфлями.

5. Полосатая рубашка и белый комбинезон из денима

Поскольку суровый дресс-код светских мероприятий требовал носить нарядные платья и костюмы, дома принцесса Диана предпочитала комфортную одежду. К примеру, возле дворца она прогуливалась вместе с детьми в белом джинсовом комбинезоне, рубашке с вертикальными линиями и белых кедах. Вроде как простой образ, но выглядит интересно.

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