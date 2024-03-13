'Мисс Украина' София Шамия показала фото в купальнике и засветила супермодный маникюр

19-летняя украинская художница и волонтер, представительница Украины на конкурсе "Мисс мира 2023" София Шамия после финала засветила супермодный маникюр, позируя в купальнике. Красавица отдыхала у бассейна в Индии, где проходил престижный конкурс.

София Шамия показала пляжный наряд от бренда MOODSTORIES, который подчеркнул ее хрупкую фигуру. Фото с безупречным образом она обнародовала в Instagram.

Представительница Украины позировала в серо-бежевом купальном костюме с металлическими украшениями, поверх которого надела легкое платье с плетением. Оно открывало спину украинки, но спереди было достаточно закрытым.

В таком летнем наряде участника конкурса красоты продемонстрировала каждую деталь, включая безупречный маникюр.

На коротких квадратных ногтях Софии Шамии был незаметный лак, который не бросается в глаза, но выглядит аккуратно и элегантно. Нюдовое покрытие с нежно-розовым оттенком остается универсальным в любой ситуации.

Супермодный женственный маникюр подходит к каждому образу, разной длине и форме ногтей, что делает его актуальным в холодное и теплое время года. Такой простой и ненавязчивый дизайн подчеркивает естественную красоту рук, делая пальцы визуально длиннее и изящнее.

Кстати, во время представления Украины на конкурсе украинка показала много символических и продуманных образов. Среди них: вечернее платье "Стальная леди", национальный наряд "Лесная песня" и другие.

Как писал OBOZ.UA, София Шамия не попала на "Мисс Мира" в топ-12. Больше о ее пути на конкурсе – читайте по ссылке. Тем временем обладательницей главной короны стала представительница Чехии Кристина Пышкова. 24-летняя модель-студентка имеет собственный благотворительный фонд и получает знания по двум специальностям.

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