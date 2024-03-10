'Лесная песня', 'Стальная леди' и вышиванка-мини: образы украинки на 'Мисс Мира', которые поражают своей красотой. Фото

В Индии завершился масштабный конкурс "Мисс Мира 2023", на котором Украину представляла 19-летняя художница София Шамия. Украинка пробыла в Мумбаи больше трех недель и за это время показала немало эффектных образов. Девушка предпочитала приталенные силуэты, которые подчеркивали ее утонченную стройную фигуру. Она не забывала транслировать одеждой несокрушимость духа украинского народа, а также другие важные месседжи, связанные с войной на Родине.

Так, национальный костюм украинки на "Мисс Мира" получил название "Лесная песня" и раскрывал проблему экологии в Украине, которая сильно пострадала из-за российской агрессии и террора. Впрочем, не только этот наряд заслуживает внимания. OBOZ.UA решил собрать и показать в материале самые эффектные образы Софии на конкурсе.

"Лесная песня"

Поскольку мы уже начали говорить о национальном костюме, то с него и начнем. Уникальное платье было создано по мотивам одноименного произведения Леси Украинки и всемирно известного отечественного мультфильма "Мавка". На изготовление костюма ушло 2 месяца. Его создавали в тяжелых условиях террористической войны под постоянными российскими обстрелами в Харькове.

Платье расшивалось вручную с использованием послойно принтованного "листья". Каждый листик производился харьковскими мастерицами отдельно. Цветок папоротника построен на основе техники киригами и усложнен разнофактурными материалами для создания "эффекта сияния". Жемчужиной образа есть кинетические цветы, технология для которых была разработана инженерами специально для образа "Лесная песня". Они раскрываются и закрываются (прячутся) при определенных движениях модели.

"Сегодня украинская природа является молчаливой жертвой войны. Сожжены промышленные объекты и леса, отравленный воздух и водные ресурсы, загрязнены минами и снарядами почвы, массовая гибель животных и растений", – объяснила месседж своего костюма украинская делегация на конкурсе.

"Стальная леди"

Это уникальное платье стало главным вечерним нарядом Софии Шамии на конкурсе. Его создал дизайнер Андрей Аникеев, вдохновившись "Родиной-Матерью" и ее реконструкцией, которую провели в прошлом году. Символический наряд передал стойкость, стержень и непреклонность народа, который уже 10 лет борется с российским агрессором. В то же время, платье стало олицетворением несокрушимости украинской женщины.

Изюминкой образа стал монолитный корсет, символизирующий доспехи. Основой платья является сетка с кристаллами Swarovski, которая в сочетании с глиттером создает соты, напоминающие визуал кольчуги.

Вышиванка "Зозуля"

Невероятной красоты вышиванку София Шамия продемонстрировала во время одного из событий в рамках конкурса. Красавица выбрала красное мини-платье с объемными рукавами и широким воротником. Ткань украсили вышитые белые орнаменты. Известно, что платье – дело рук мастериц известного отечественного бренда FOBERINI. Оно называется "Зозуля". Именно эти птички вышиты на элегантном наряде.

Образ дополнила сине-желтая сумочка из жемчуга. Этот патриотический аксессуар еще не раз становился компаньоном Софии и ее образов на конкурсе.

Сине-желтый венок с колосьями

В рамках "Мисс Мира" все участницы посетили Ассоциацию благосостояния армейских дружин (AWWA). На событии украинка появилась в изысканном образе в патриотических цветах, но пастельных тонов. Изюминкой аутфита определенно стал роскошный венок в цветах флага Украины с колосьями. Его для нашей красавицы разработал отечественный бренд YARADECO.

Платье с презентации благотворительного проекта

Как известно, благотворительный проект представительницы Украины вошел в десятку лучших. Для гала-вечера, на котором участницы и презентовали свои проекты, София Шамия выбрала изысканное и элегантное платье в нюдовых оттенках с мерцающими элементами. Облегающий фасон изделия подчеркнул изящный силуэт девушки. Известно, что платье создано дизайнерами киевского бренда M'admire. Полупрозрачная шаль в пудровом оттенке, которую украинка повязала на шею, делала образ еще более интересным.

Предфинальное платье

В преддверии финала и объявления новой "Мисс Мира" все участницы собрались на ужин, для которого должен быть выдержан белый дресс-код. Наша красавица продемонстрировала изысканное элегантное платье с открытыми плечами, украшенное сине-желтой брошью. Она образовывала гармоничный дуэт с уже упомянутой выше сумочкой в цветах украинского флага. Также удачным акцентом стали красные губы Софии, а ее собранная прическа придавала общему ансамблю еще большую изысканность.

Как писал OBOZ.UA, София Шамия не попала на "Мисс Мира" в топ-12. Больше о ее пути на конкурсе – читайте по ссылке. Тем временем обладательницей главной короны стала представительница Чехии Кристина Пышкова. 24-летняя модель-студентка имеет собственный благотворительный фонд и получает знания по двум специальностям.

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