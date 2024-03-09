Украинка София Шамия выбыла из соревнования за корону 'Мисс Мира 2023': как она выступила и какое место заняла

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Мира 2023" София Шамия выбыла из основного соревнования за корону. Это произошло на этапе четвертьфинала.

Украинка заняла свое место в топ-40 участниц из 117, но в топ-12 не попала. Ее обошли девушки из Чехии, Англии и Испании. Из Европы прошли всего 3 участницы. Об этом OBOZ.UA стало известно во время прямой трансляции.

Как бы там ни было, София Шамия достойно представила свою страну, успела показать роскошное вечернее платье, станцевать индийский танец и примерить национальный наряд Индии.

Без побед украинка не осталась. Ее благотворительный проект, нацеленный на помощь пострадавшим от войны детям, стал лучшим среди всех европейских участниц.

На дефиле она эффектно прошлась, развеивая шлейф платья "Стальная леди" позади. Ее наряд-амуниция символизировал устойчивость, характер и несокрушимость всего украинского народа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о национальном костюме, который София Шамия представила специально для конкурса "Мисс Мира 2023". "Лесная песня" – такое название получило хрупкое зеленое платье, которое создали под обстрелами в Харькове.

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