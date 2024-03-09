Названа победительница конкурса красоты 'Мисс Мира 2023': что известно о Кристине Пышковой и как выглядит 24-летняя обладательница короны

Победительницей конкурса красоты "Мисс Мира 2023" стала представительница Чехии Кристина Пышкова. 24-летняя модель-студентка имеет собственный благотворительный фонд и получает знания по двум специальностям.

В финал вышли участницы из разных частей мира: Америки, Африки, Европы, Азии и Океании, однако победу одержала европейка. Второе место заняла представительница Ботсваны, страны в Южной Африке. OBOZ.UA решил показать обладательницу короны и рассказать о ней больше.

Кристина Пышкова – студентка и успешная модель. Кроме обучения на факультетах права и бизнес-администрирования, она ездит по миру по рабочим, модельным вопросам.

Представительница Чехии основала Фонд Кристины Пышко, и самым важным шагом для него стало открытие английской школы для малоимущих детей в Танзании, где модель волонтерила.

Блондинка любит играть на флейте и скрипке, имеет страсть к музыке и искусству, которое 9 лет изучала в Академии искусств. Она владеет 4 языками: английским, польским, словацким и немецким.

Кроме того, Кристина Пышкова следит за фигурой, занимаясь в спортзале, а еще умеет кататься верхом и часто фотографируется с конем.

За спиной победительницы "Мисс Мира" есть не один конкурс красоты, показ мод и телешоу, однако раньше она выглядела немного по-другому. Волосы и макияж Кристины Пышковой были более натуральными, а фото – естественными.

К слову, Украину в этом году представляла София Шамия, выбывшая, не попав в топ-12. Больше о ее пути на конкурсе – читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, украинка успела одержать победу среди европейских участниц, которые представили свои благотворительные проекты.

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