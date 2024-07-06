Какие тени лучше всего подойдут к голубым глазам: советы для идеального макияжа

Хороший макияж всегда учитывает индивидуальные особенности человека. К примеру, его тон кожи, форму лица и даже цвет глаз.

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Во время макияжа глаз важно не только сделать их визуально больше, но и подчеркнуть их цвет. О том, какие оттенки теней идеально подойдут голубоглазым женщинам, рассказал In Style

Голубые глаза обладают особым магнетизмом и обаянием, которые притягивают взгляды и вызывают восхищение. Однако, чтобы подчеркнуть эту природную красоту, нужно знать несколько важных правил и уловок.

Например, для создания яркого и выразительного образа необходимо использовать контрастные цвета теней. А чтобы создать естественный и нежный вид, следует выбирать светлые, нюдовые и нейтральные оттенки.

Теплые коричневые

Теплые коричневые оттенки помогут обладательницам голубых глаз создать легкий гармоничный и повседневный образ.

Блестящие цвета шампанского

Мерцающие тени цвета шампанского заставят голубые глаза сиять и отблескивать на солнце. Также можно выбрать цвет светлой меди и розового золота. Они создают идеальный нейтральный фон для светлых глаз и подчеркивают всевозможные голубые оттенки.

Персиковые

Нежные и легкие персиковые оттенки придадут образу кокетливой наивности и сделают голубые глаза зрительно светлее. Кроме того, светлые цвета теней гораздо легче наносить, чем темные.

Сливовые

Насыщенные оттенки сливовых теней отлично контрастируют с холодными голубыми глазами.

Темно-синие или голубые

Для вечернего образа можно использовать глубокие темно-синие цвета. Они придадут образу глубины и загадочности. Также к середине века и во внутренний угол глаза можно добавить немного мерцания, чтобы визуально открыть и увеличить глаза.

Для нежного монохромного макияжа можно выбрать голубые тени.

Зеленые

Зеленый цвет идеально подчеркнет синие и голубые оттенки глаз. Также если вы хотите выделиться и сделать оригинальный макияж, обратите внимание на мятные цвета.

Терракотовые и оранжевые

Если посмотреть на цветовую палитру, то терракотовый и оранжевый будут противоположными синему. Именно поэтому они идеально подчеркивают оттенок голубых глаз.

Также позвольте себе выйти из зоны комфорта и попробуйте использовать оранжевую подводку. Благодаря контрастности ваши глаза приобретут невероятно яркий цвет.

Угольные дымчатые

Если вам нужно создать классический образ или вы не готовы к экспериментам, то черные дымчатые глаза всегда будут в моде.

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