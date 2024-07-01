Природные и очень милые: как сделать идеальные фальшивые веснушки

В веснушках несомненно есть что-то привлекательное, игривое и нежное. В тренде – максимально натуральные и сияющие образы, и даже если вы не одарены естественными веснушками, хорошая новость заключается в том, что их можно быстро подрисовать.

Видео дня

Искусственные веснушки на самом деле выглядят лучше, когда они не слишком идеальны. Известная визажистка Мелисса Гуркман рассказала, как сделать фальшивые веснушки.

Как сделать искусственные веснушки

Подготовьте лицо

Прежде чем начать создавать искусственные веснушки, следует полностью завершить ежедневный макияж. Если вы попытаетесь нарисовать веснушки перед основой, они размажутся или полностью перекроются тональными средствами.

Чем рисовать веснушки

Вы получите наиболее естественный вид точек, используя карандаш для бровей или продукт, созданный специально для искусственных веснушек. Но заметьте: если у вас светлая кожа, карандаш, который вы обычно наносите, чтобы выделить брови, может быть немного темноват. Для веснушек следует начать с оттенка карандаша для бровей, что на тон или два глубже, чем ваш тон кожи.

Природный хаос

Искусственные веснушки будут выглядеть более натурально, если вы не пытаетесь контролировать их расположение. Нанесите точки на те части лица, на которые естественным образом попадает солнце, сосредотачиваясь на скулах, носе и лбу. Веснушки не должны быть симметричны. Эксперты рекомендуют работать быстро и делать по две-три точки за раз.

Можно аккуратно растушевать веснушки с помощью кисточки для макияжа.

Советы по созданию искусственных веснушек

Скройте прыщик, сделав его веснушкой. Чтобы создать искусственные веснушки из высыпаний, нанесите тональный крем или консиллер. Затем воспользуйтесь обычным карандашом для бровей или жидкой подводкой. Закрепите результат пудрой.

Убедитесь, что ваш уход за кожей выполняется правильно, чтобы создать здоровую основу для искусственных веснушек. Они будут лучше держаться, когда ваше лицо чисто и хорошо увлажнено.

Обязательно используйте увлажняющий крем из SPF.

Слегка нанесите бронзатор на части лица, где вы планируете рисовать искусственные веснушки, и это поможет им незаметно слиться с вашей кожей.

Нанесите полупрозрачную пудру после тонального крема, чтобы ваши искусственные веснушки держались дольше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как решиться добавить цветные акценты в свой макияж.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.