Как выглядит самая модная обувь этого лета, которая очень быстро раскупается

Еще несколько сезонов назад главной летней обувью считались минималистичные шлепанцы и лаконичные сандалии. Однако этим летом модные тенденции изменились: все больше инфлюенсерок и знаменитостей выбирают "желейные" сандалии и вьетнамки, которые уже успели стать одним из самых громких трендов сезона.

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Наибольший ажиотаж вызвала модель Jelly Drop от Jimmy Choo, которую из-за высокого спроса в магазинах почти полностью раскупили, сообщают в Who What Wear. Желейная обувь, которая в свое время была символом моды 1990-х и начала 2000-х, вернулась в обновленном виде.

Современные модели уже не напоминают пляжные сандалии из детства, а сочетают в себе прозрачные материалы, изящные силуэты и невысокий каблук – сочетание пляжного и городского стилей.

Стилисты в источнике объясняют новую волну популярности просто: после нескольких лет господства сдержанного минимализма мода вновь тяготеет к более игривым деталям.

Сейчас желейную обувь чаще всего сочетают с широкими джинсами, льняными брюками, платьями-комбинациями, белыми сарафанами и юбками.

В частности, в этой же обуви красовалась голливудская звезда сериала "Американская история ужасов" Эмма Робертс. Она пришла в желейных вьетнамках на примерку своего свадебного платья.

OBOZ.UA рассказывал, каким был ее свадебный образ и как прошла церемония бракосочетания. Актриса решила заморочиться над своим платьем.

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