Невеста напоминала куклу-призрака: голливудская звезда Эмма Робертс вышла замуж в причудливом платье, на пошив которого ушло тысяча часов. Фото

Голливудская актриса Эмма Робертс вышла замуж за актера Коди Джона. Влюбленные поженились в узком семейном кругу во время церемонии под открытым небом в Сан-Вэлли (США), а наибольший резонанс в западных медиа после свадьбы вызвал необычный образ невесты.

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Звезда сериала "Американская история ужасов" призналась Vogue, что хотела выглядеть как "призрак" и быть "немного похожей на антикварную куклу-призрака". Актриса, увлекающаяся коллекционированием старинных вещей, отказалась от традиционного ярко-белого цвета в пользу винтажного стиля.

"На самом деле я не знала, чего именно хотела. Я просто знала, что хочу, чтобы у платья был ярко выраженный винтажный стиль. Я увлекаюсь антикварными книгами и поиском сокровищ, а также люблю коллекционировать старые безделушки, поэтому очень хотела, чтобы это нашло отражение в платье", – рассказывала об своей затее актриса.

За эту работу взялась дизайнер Моник Луилье. Мастера потратили около тысячи часов труда, чтобы создать платье из эксклюзивной шелковой шифоновой ткани.

Для наряда даже разработали уникальный цвет Vintage Rose с теплыми чайными, нюдовыми и нежными румяными оттенками. Более того, его назвали так в честь второго имени Эммы.

Платье имело структурированный корсетный лиф, который плавно переходил в драпированную юбку со складками на бедрах. Образ также включал накидку на плечи, завязанную узлом на спине и спускающуюся вниз полупрозрачным шлейфом.

Но самой интересной деталью стала сборная фата-маскарад. Вместо обычного крепления на прическе легкое кружево закрывало глаза Эммы Робертс, создавая загадочную маску. Только во время произнесения клятв невеста легким движением приподняла его вверх, превратив в импровизированную повязку для волос.

Во время самой церемонии, которую можно посмотреть на Times Now, лично проводил маму к алтарю, расположенному на деревянном помосте среди цветов, 5-летний сын Эммы Робертс от прежних отношений с Гарреттом Хедлундом – Родс.

Интересно, что из-за значительной разницы в росте молодоженов (Эмма Робертс в разы ниже), актриса во время некоторых частей церемонии стояла на специально приподнятой платформе, а фотографы снимали пару под особым углом.

После торжественной части невеста сменила нежный наряд на вечерний – черное платье того же дизайнера из коллекции 2004 года.

История любви Эммы Робертс и Коди Джона

История отношений актеров началась благодаря общим знакомым.

В 2022 году пара официально подтвердила свой роман в Instagram, а уже в 2024-м объявила о помолвке. Звезда с юмором подписала тогда фото с обручальным кольцом: "Показываю это здесь, пока моя мама всем не рассказала".

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