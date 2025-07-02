Как выглядит любимое платье Кейт Миддлтон, в котором она уже не раз выходила в свет. Фото

Каждый публичный выход Кейт Миддлтон превращается в настоящий показ мод, ведь она имеет непревзойденное чувство стиля. В гардеробе жены принца Уильяма есть немало впечатляющих образов, однако один из них Ее Высочество, кажется, любит больше всего.

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Несколько раз принцесса Уэльская представала перед публикой в элегантном платье от бренда Self-Portrait, основанного лондонским дизайнером малазийского происхождения Ханом Чонгу, пишет Vogue. Неудивительно, что именно этот наряд стал фаворитом Кейт Миддлтон, ведь сочетает в себе современные тенденции с деловым стилем.

В июне этого года, посещая службу Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия, Ее Высочество вышла в люди в белом аутфите. Принцесса Уэльская соединила изысканный пиджак с широким поясом на талии и плиссированную юбку длины миди, акцентным элементом которой стало кружево на нижней части. Особого шарма наряду она добавила с помощью ожерелья из жемчуга и массивных сережек. Кейт Миддлтон также надела роскошную шляпу.

За несколько недель до торжественного события Кейт Миддлтон уже успела выгулять платье от Self-Portrait на мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине Дня Победы Великобритании. Тогда жена принца Уильяма несколько иначе застилизировала уже знакомый ансамбль. Ее Высочество дополнила лук черным бантиком в волосах, небольшой сумочкой и массивным кольцом.

А вот в 2022 году свое любимое платье Кейт Миддлтон одела на празднование 70 годовщины правления королевы Елизаветы II. Тогда она предпочла объемные серебряные серьги и подвеску с крестиком.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон вышла в свет в образе самого модного цвета 2025 года.

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