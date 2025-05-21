Кейт Миддлтон вышла в свет в образе самого модного цвета 2025 года. Фото

Представительница королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон впервые за долгое время посетила торжественное мероприятие Garden Party, которое состоялось в Букингемском дворце 20 мая. Принцесса Уэльская предстала перед публикой в стильном образе самого трендового цвета этого года – масляно-желтом.

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Как отмечает People, в течение последних двух лет жена принца Уильяма не появлялась на королевской вечеринке, поскольку боролась с онкологией. Однако теперь, когда рак ушел в ремиссию, она возвращается к публичной жизни.

Кейт Миддлтон вышла в люди в элегантном платье длины миди от бренда Emilia Wickstead, с акцентным элементом на талии. Она дополнила лук шляпкой от Philip Treacy в тон. Кстати, образ Ее Высочества скрывает особый символизм. Это же платье принцесса Уэльская надевала в 2022-м в честь 70-летия вступления покойной королевы Елизаветы II на престол, а вот в головном уборе она появлялась на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в 2018-м.

Да и серьги принцесса Уэльская выбрала не просто так. Бриллиантовый аксессуар от Robinson Pelham она носила в день своей свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

Кейт Миддлтон стала настоящей модной иконой мероприятия, ведь предпочла аутфит в самом трендовом цвете сезона. По словам модного эксперта Джесс Картнер-Морли, масляно-желтый в 2025 году стал "новым черным", ведь легко сочетается с любыми другими оттенками и позволяет создавать стильные и оригинальные луки.

Этот цвет уже заполонил и модные подиумы. Мировые бренды, среди которых Oscar de la Renta, Gucci и Givenchy, используют этот пастельный оттенок как основу новых коллекций одежды.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон обновила прическу перед годовщиной свадьбы.

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