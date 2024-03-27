Как сделать макияж с помощью всего одного продукта: интересный лайфхак

Эпоха четкого контуринга в макияже уходит в прошлое. Сейчас в тренде – мягкие и естественные оттенки. На самом деле макияж – это сфера для самовыражения, поэтому среди всех лайфхаков и советов следует выбирать те, которые лучше всего подойдут именно вам.

Однако есть и универсальные советы, самый популярный из них касается монохромного натурального макияжа. Издание Elle рассказало, как сделать мейкап с помощью одного только средства, которое точно есть в вашей косметичке.

Одно средство для макияжа

Этот лайфхак невероятно упростит ежедневную рутину красоты. Вам понадобится только блеск для губ, при этом оттенок должен быть нюдовым, а пигмент должен соответствовать естественному тону кожи.

В случае нехватки времени, попробуйте использовать интересный прием, который часто советуют визажисты.

Пошаговая инструкция

Нанесите немного блеска для губ на веки, а также добавьте капелю средства на нижнюю линию век. Тщательно растушуйте с помощью кисточки для теней, чтобы придать яркости векам и создать эффект дымчатости нижней линии ресниц. Нарисуйте небольшую линию под скулами и тщательно растушуйте – это создаст мерцающий эффект румянца и придаст лицу свежесть. Теперь можно использовать блеск по назначению, нанеся его на губы.

В результате вы получите легкий монохромный макияж, что подчеркнет красоту и придаст лицу свежесть и сияние.

Кстати, при выборе средства для губ прежде всего следует обратить внимание на потребности и возрастные особенности кожи: есть риск, что популярные матовые помады начнут забиваться в мелкие морщинки вокруг губ, создавая неровный контур. Как выбрать оптимальный блеск, масло или помаду – читайте в материале.

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