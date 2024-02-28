Как сделать идеальный контур губ: понадобится только помада

С помощью макияжа можно легко изменить форму губ: придать им объем или исправить асимметрию. Прежде всего, стоит позаботиться об увлажнении, ведь кожа должна быть наполненной и ухоженной.

Знаменитая визажистка Кэти Джейнс Хьюз отметила, что секрет аккуратных губ состоит в том, чтобы использовать тонкую часть помады для создания четкого контура. Детали рассказало издание New York Post.

Плоская часть аппликатора создает уменьшенную видимость во время нанесения продукта на губы, что делает нанесение более неровным и громоздким.

Нижнюю губу визажистка советует прорисовывать из центра, а кончик помады использовать как подводку.

Можно также взять карандаш естественного оттенка и осторожно прорисовать линию верхней и нижней губы. Визажисты советуют увеличивать контуры только в центральной части, не касаясь уголков губ.

Растушевывать контур лучше ватной палочкой, двигаясь от края к центру. Поверх карандаша можно использовать тинт или матовую помаду. Следует набрать немного на кисть или палец и легкими движениями нанеси на губы. Блеск в таком макияже будет неуместен.

Кстати, поскольку наши губы, как правило, становятся меньше с возрастом, чудесные пастельные цвета могут противодействовать этому – так губы будут выглядеть полными и привлекательными. Детальнее о том, как сделать естественный макияж и подчеркнуть преимущества – читайте в материале.

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