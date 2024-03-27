Помада, масло или блеск: как выбрать лучшую косметику для губ

Есть множество способов сделать акцент на губах и подчеркнуть макияж с помощью насыщенных оттенков. Прежде всего, стоит обратить внимание на потребности и возрастные особенности кожи: есть риск, что популярные матовые помады начнут забиваться в мелкие морщинки вокруг губ, создавая неровный контур.

Выбор средств для губ достаточно большой: от матовых пигментов до сочного прозрачного блеска. Как выбрать лучшую косметику для губ, учитывая собственные потребности, – рассказывает OBOZ.UA.

Матовые помады

Выбирая матовые помады в первую очередь следует обращать внимание на состав. Кроме насыщенных пигментов средство должно содержать и гиалуроновую кислоту, чтобы сохранить губы увлажненными. Матовые помады пригодятся, если вам нужен классический красный цвет.

Визажисты советуют определить свой оттенок кожи: он бывает теплый, нейтральный или холодный. Теплые полутона могут подчеркнуть огненно-оранжево-красные оттенки, в то время как холодному типу подойдут также насыщенные багровые.

Виниловые помады

Эти редкие средства сочетают в себе блеск и устойчивость. Виниловая помада наполняет губы уникальным покрытием интенсивного цвета.

Можно выбрать как яркие акцентные оттенки, так и более естественные прозрачные. Среди популярных трендов – стиль 2000-х с эффектом мерцания.

Масло для губ

Масло для губ станет идеальным питательным средством для сухой и поврежденной кожи. Масло добавляет блеска, но без эффекта липкости. Это идеальный лайфхак для создания натурального макияжа. Инновационные масла создают по новой технологии, реагирующей на уровень влажности губ, проявляя индивидуальный цвет. Они наполняют губы волшебным цветом, блеском и ароматом.

Пигментированные бальзамы

Пигментированные бальзамы богаты питательными витаминами и минералами и создают мягкий цвет для сияющего блеска. Легкие и кремовые формулы естественным образом подчеркивают губы и придают объем.

Блеск часто является спасением от сухости и может служить как дополнением к полноценному макияжу, так и нежным акцентом в отсутствие другой косметики на лице. А приготовить полезный питательный блеск можно и своими руками. Какие компоненты пригодятся – читайте в материале.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как подобрать идеальную красную помаду под тон кожи.

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