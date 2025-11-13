Для прямых и вьющихся: какие стрижки лучше всего подойдут для тонких волос

Тонкие волосы можно сделать визуально гуще благодаря правильной форме и длине. Волосы редеют с возрастом, после гормональных изменений или стресса, но современные стрижки позволяют вернуть объем даже самым деликатным прядям.

Главное – знать, какие стрижки добавляют объема, а какие лишь подчеркивают отсутствие густоты. Детали рассказало издание Vogue.

Нужен ли ровный срез

Часть специалистов советует избегать чрезмерных слоев, ведь они забирают плотность и делают волосы плоскими.

Известный парикмахер Джордж Норсвуд советует держать длину одноуровневой – короткий или средний боб с ровным срезом добавляет волосам толщины. Он также отмечает, что регулярное легкое подрезание концов каждые шесть недель помогает сохранять форму и густоту.

Впрочем, небольшие, почти незаметные слои могут работать, если их сделать правильно. Стилист Эндрю Фицсимонс советует длинные плавные переходы, формирующие контур лица и добавляющие объема.

Креативный директор John Frieda Salons Зои Ирвин предлагает технику "бесшовных слоев", когда верхние пряди подрезаются только на концах. Она советует косую челку вместо прямой, ведь она делает волосы визуально плотнее и лучше держит форму.

Длина имеет значение

Для тонких волос лучше более короткие варианты – все, что длиннее плеч, делает их еще тоньше. Оптимальная длина – до подбородка или чуть ниже плеч. Боб или лоб (удлиненное каре) добавляют структурности и объема.

Если волосы очень редкие, отличным решением станет пикси – короткая стрижка, открывающая шею и создающая ощущение густоты. Она подчеркивает форму головы и выглядит современно.

Для тех, кто не готов прощаться с длиной, стоит оставить ровный четкий срез – это создает иллюзию более плотной текстуры.

Кудри с формой

Тонкие вьющиеся волосы требуют формы и структуры. Чтобы подчеркнуть естественный объем, стилисты советуют округлые слоистые стрижки, например кудрявый "шегги" или градуированное каре. Их лучше стричь на сухих волосах, чтобы видеть, как кудри естественно падают. Для укладки выберите легкий мусс или крем, который фиксирует завитки, не утяжеляя их.

Для окрашенных и прямых волос

Окрашенные волосы обычно становятся тоньше, поэтому им нужна форма, которая компенсирует потерю плотности.

Короткое градуированное каре или текстурный боб добавляют объема даже без сложной укладки. Для прямых волос лучше всего подходят четкие графические линии – симметричное каре до подбородка или чуть выше. Челка-шторка (так называемая "curtain челка") добавляет движения и мягкости без потери густоты.

Седые и тонкие волосы

Седые волосы могут быть еще тоньше, но правильная стрижка возвращает им объем. Короткое пикси или четкое каре до подбородка добавляют структурности.

Лучшие варианты стрижек

Среди самых удачных форм для тонких волос – мягкое среднее каре, кудрявое пикси, воздушное каре и асимметричный боб.

Среднее каре с подкрученными кончиками создает эффект объема и элегантности, как у Лили Коллинз.

Кудрявое пикси, которым славится Хэлли Берри, добавляет легкости и динамики.

Воздушное каре, подобное прическе Кайи Гербер, подчеркивает скулы и создает гармоничную форму.

Асимметричный боб добавляет характера и стильно смотрится даже на очень тонких волосах.

Тонкие волосы не требуют кардинальных изменений – только удачной геометрии. Ровный срез, легкое слоение и регулярное обновление формы помогают сохранить эффект густоты. Главное – не бороться с природой своих волос, а подчеркнуть их текстуру.

