Какие стрижки делают лицо худее: три удачных варианта причесок

Порой мы недооцениваем способность прически преображать весь наш образ в целом. Например, некоторые варианты стрижек могут сделать лицо визуально худее.

Правильно способ постричь волосы должен учитывать их тип, состояние, текстуру. Но эти три стиля стрижек, если они выполнены качественно, срабатывают безотказно, убеждают эксперты издания InJournal. Независимо от формы лица и типа шевелюры, прически без резких линий и без чрезмерного объема в портретной зоне произведут именно тот эффект, который вы ищете.

Удлиненное каре

Возможно, лучшее решение для тех, кто хочет сделать свое лицо визуально более худым. Выберите длину на десять сантиметров ниже подбородка, а еще лучше – до уровня ключиц. Более короткий вариант стрижки тоже сработает, если выполнить ее с тонким наслоением прядей. А вот каре длиной выше подбородка будет наоборот – полнить.

Многослойная стрижка

Если вы предпочитаете более длинные прически, выберите стрижку слоями. Но попросите вашего мастера перенести весь объем в нижнюю часть шевелюры, так образ будет в целом более гармоничным. А вот если оставить объемные пряди у лица, появится иллюзия полных щек, то есть возникнет противоположный от желаемого эффект.

Длинная челка

Челка длиной ниже бровей также подойдет девушкам, которые хотят выглядеть стройнее. Но густота такой челки должна быть достаточно большой. Также ее можно носить с пробором посередине, или набок. Это отличный способ удлинить лицо, а также подчеркнуть скулы и глаза.

