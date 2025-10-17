Черная тушь больше не самая популярная: назван новый цвет

Десятилетиями черная тушь считалась неизменной классикой макияжа. Но в 2025 году мир красоты переживает переосмысление: черная тушь уступает место более мягкому цвету.

Теперь в тренде – коричневая тушь. Эксперты рассказали о действенных лайфхаках в ежедневном макияже.

Если раньше интенсивность считалась обязательным признаком красоты, то теперь предпочтение отдается естественности, легкости и изяществу.

Визажисты говорят о "тихой революции" в макияже: минимализм выходит за пределы ухода за кожей и касается даже ресниц. Главная цель – не преувеличить, а подчеркнуть.

Поворотным моментом стал Met Gala 2025, где ведущие модели – София Ричи, Хейли Бибер, Памела Андерсон – появились на красной дорожке без драматических черных ресниц. Их макияж был легким, полупрозрачным, но роскошным. Именно это и есть новое прочтение гламура – "меньше цвета, больше оттенков".

Поколение Z активно поддержало эту тенденцию, отказываясь от "макияжа как брони". Вместо чрезмерного контраста они выбирают мягкую гармонию.

Коричневая тушь прекрасно подходит светлой коже, рыжим или русым волосам, а также зеленым и голубым глазам – она не создает резких линий, зато делает взгляд более мягким и открытым.

Для зрелой кожи этот оттенок – настоящая находка: он не подчеркивает текстуру, не утяжеляет взгляд и не осыпается в течение дня. Вместо жесткого черного контура – легкое сияние и эффект "отдохнувшего лица".

Коричневая тушь не конкурирует с румянами или тенями, а создает баланс. Оттенки тоже различаются: от теплого шоколада до холодного мокко.

Совет экспертов: выбирайте тушь с ухаживающими компонентами – пантенолом, касторовым маслом или кератином. Для дневного макияжа достаточно одного слоя, а вечером можно слегка подчеркнуть нижние ресницы.

