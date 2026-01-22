'Не понимаем, как такое могло произойти': украинская гимнастка рассказала о реакции Ирины Блохиной на мировое 'золото' и эмоциях от возвращения РФ

В 2025 украинские художественные гимнастки сделали настоящий прорыв, выиграв золотые награды чемпионата мира в упражнении с тремя мячами и двумя обручами и "бронзу" в команде. По словам одной из лидеров нашей команды Дианы Баевой, тренеры просто плакали от счастья после победного выступления, ведь во время подготовки в условиях войны "сине-желтые" сталкиваются с такими препятствиями, с которыми не сталкивается ни одна другая команда.

В разговоре с OBOZ.UA Баева рассказала о трудностях выступлений в Бразилии, "праздновании" второго в истории титула в групповых упражнениях, как повлияло отсутствие медали на Олимпиаде-2024, хотя она была очень близка. А также гимнастка призналась, какие эмоции вызывает в украинской команде возвращение россиян.

– Накануне чемпионата все боялись Бразилии и ее влажности, что будет крайне тяжело работать с предметами. А какие впечатления сложились у вас уже после выступления?

– На самом деле впечатления очень хорошие, потому что всегда, когда все заканчивается хорошо, то потом ты как-то вспоминаешь все с ностальгией. Конечно, было трудно, очень трудно. Например, на ленте у нас было очень много комплектов, которые мы меняли. И мячи были тоже скользкие, но мы справились, потому что очень много работали и все продумали заранее.

Мы были очень рады, поскольку то, к чему мы шли, у нас получилось. Конечно, еще много есть над чем работать, у нас еще много планов на будущее, но мы довольны тем, как все закончилось на том чемпионате. Спасибо нашим тренерам, врачам, родителям, всем, кто был рядом и поддерживал, потому что без них мы бы не смогли находиться там, где есть сейчас.

– А какие всё-таки можете отметить особенности выступлений в Бразилии?

– Влажность, конечно, было очень жарко. Очень много на соревнования приходило болельщиков, большие трибуны, и атмосфера в зале была классная.

– Ну, кроме погоды, туристов в Бразилии пугают еще высоким уровнем преступности. Мол, нельзя идти в тот квартал или этот.

– На самом деле мы не выходили из отеля, кроме арены, мы постоянно были только там, поэтому мы как-то не сталкивались. У нас всегда был одинаковый маршрут: отель, зал и зал для выступлений. Все.

– В прошлом году в Париже наша команда была близка и к олимпийской награде. Как собраться психологически после такого? Возможно, как-то с тренерами прорабатывали это?

– Знаете, после того, как мы были очень близки к олимпийской медали, это как раз, наоборот, для меня стало толчком, мотивировало идти дальше, потому что я поняла, что эта награда была совсем рядом, и если еще больше погрузиться в этот процесс, то все может быть.

В этом году у нас появилась такая немного обновленная команда, ведь некоторые девушки, которые выступали в Париже, закончили свою карьеру. И я поняла, что с такой командой мы можем идти дальше, и с такой командой у нас все может получиться. Поэтому та ситуация на Олимпиаде, наоборот, дала нам мотивацию на будущее.

– Когда закончилось ваше победное выступление на чемпионате мира, но еще не было оценок, что говорили тренеры?

– Тренеры были очень довольны. Они уже плакали от счастья, потому что у нас все получилось. Это было очень трудно, и день выдался очень напряженный, потому что это был последний день, последняя дисциплина на чемпионате мира. И все закончилось на такой хорошей ноте, поэтому все были невероятно уставшие, но очень рады. Очень приятные ощущения.

– Как-то праздновали победу или плюхнулись уставшие на кровати в отеле с мыслью: "Ну, слава Богу!"?

– Ну, можно сказать и так (улыбается). Сил уже не было.

– Если подвести итоги сезона-2025, насколько довольны им? Конечно, финал получился замечательный. А что с другими планами – насколько удалось их реализовать?

– Хотелось, конечно, медаль в многоборье, но это был очень тяжелый год. После Олимпийских игр, во-первых, было очень трудно нам отойти, потом травмы, много травм было в течение сезона, происходили изменения в составе. И это было очень трудно на самом деле.

Мне кажется, что ни одна другая команда не проходит через те испытания, через которые проходим мы. Потому что в нашей стране уже не один год идет война и ну очень трудно сейчас украинской сборной готовиться и выступать. Но мы – сильные, и мы доказываем, что можем справиться со всем.

– Вы чувствуете поддержку за рубежом? Я понимаю, что только полномасштабное вторжение продолжается уже почти четыре года, и сначала казалось, что спортивный мир преимущественно поддерживает Украину. А как сейчас?

– Мы чувствуем поддержку, но все уже немножко привыкли к этой ситуации. И вот сейчас, например, будут допущены к соревнованиям Россия и Беларусь, и это, если честно, очень грустно, и мы не понимаем, как такое могло произойти, когда такое происходит в нашей стране. Но мы будем делать все, чтобы находиться на первой строчке.

– А уже обсуждали, как будете с ними соревноваться? Ведь где-то да и придется пересекаться с гимнастками страны-террористки.

– У нас еще не было такого опыта, но будем стараться с ними никак не пересекаться вообще, потому что... не знаю даже как сказать, нет слов по поводу этой ситуации.

– А кто в команде тот человек, который может, если надо, поднять боевой дух, взбодрить?

– Это наш тренер Ирина Олеговна Блохина, которая всегда на позитиве, приходит в зал всегда улыбающаяся. Ирина Ивановна также бывает в хорошем настроении, мы очень ценим такие моменты и очень ее любим.

А так, вообще, каждому трудно. И когда одному человеку трудно, тогда другие его пытаются поддержать, поэтому мы все вместе как-то поднимаем друг другу настроение. Такая командная работа (улыбается).

