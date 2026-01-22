С Днем Соборности Украины: красивые поздравления

Ежегодно 22 января Украина отмечает одно из самых знаковых событий своего государства – годовщину провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. Этот праздник символизирует неделимость украинских земель от Сяна до Дона и несокрушимую волю народа жить в едином, свободном государстве.

Видео дня

Несмотря на попытки политических манипуляций и попытки прошлых режимов изменить суть этой даты, День Соборности остался фундаментальным символом нашей идентичности.

Путь этого праздника в официальном календаре был непростым: от восстановления исторической справедливости в конце 90-х до попыток "размыть" его значение во времена пророссийского вектора власти.

Сегодня, во времена новых испытаний, соборность приобрела для каждого украинца особый, почти сакральный смысл. OBOZ.UA подготовил подборку искренних слов и ярких открыток, чтобы вы могли поздравить близких и еще раз напомнить миру: Украина едина и неделима.

С Днем Соборности Украины поздравления на украинском языке

Вітаю з Днем Соборності України! Нехай єдність нашої держави буде не лише в кордонах, а й у серцях, думках та вчинках кожного українця.

***

З Днем Соборності! Бажаю, щоб сила єднання допомагала Україні долати всі випробування та впевнено крокувати до миру і розвитку.

***

Щиро вітаю з Днем Соборності України! Нехай пам’ять про нашу історію надихає берегти незалежність і спільно будувати майбутнє.

***

У День Соборності бажаю єдності, взаємної підтримки та віри в Україну. Разом ми сильніші й здатні на великі зміни.

***

Зі святом Соборності! Нехай любов до України об’єднує нас, додає сил і впевненості у завтрашньому дні.

Поздравить с Днем Соборности своими словами

Поздравляю с Днем Соборности Украины! Желаю мира, согласия и общей ответственности за судьбу нашей страны.

***

В этот важный день желаю Украине целостности, а каждому из нас — мудрости, единства и несокрушимой веры в победу.

***

С Днем Соборности! Пусть Украина всегда будет единой, сильной и свободной, а ее народ — сплоченным и непоколебимым.

***

Поздравляю с праздником, который напоминает, что наша сила — в единстве. Пусть это единство будет источником вдохновения и надежды.

***

С Днем Соборности Украины! Желаю, чтобы общие ценности, уважение и взаимопонимание делали нас настоящей нацией.

***

Искренне поздравляю с Днем Соборности! Пусть Украина остается неделимой, а ее будущее — светлым и мирным.

***

В День Соборности желаю каждому почувствовать гордость за свою страну и ответственность за ее единство и свободу.

***

С праздником Соборности Украины! Пусть дух единения ведет нас к победе, миру и достойной жизни в независимом государстве.

***

Поздравляю с Днем Соборности! Пусть Украина будет сильной благодаря единству своего народа, а сердца украинцев — полны веры и надежды.

***

Короткие поздравления с Днем Соборности, смс

С Днем Соборности! Пусть любовь к родной земле объединяет наши сердца. Вместе мы – сила!

Поздравляю с праздником единства! Желаю нашей общей победы и мира в каждом уголке Украины!

Украина единая, свободная и несокрушимая. С праздником Соборности! Слава Украине! 💙💛

Пусть дух единства ведет нас к светлому будущему. С Днем Соборности Украины!

Сила нации – в ее единстве. С праздником, украинцы! Берегите нашу соборность!

С Днем Соборности! От Сяна до Дона – одна-единственная Украина! 🤝

Единство – это наше оружие. С праздником 22 января!

Восток и Запад вместе! Поздравляю с Днем Соборности Украины!

Одна страна – одна судьба! С праздником великого воссоединения! 🔱

Украина в сердце – соборная и независимая. Поздравляю!

Что пожелать в День Соборности

Желаю нашему общему дому мира, тепла и процветания. С Днем Соборности!

Пусть каждый украинец почувствует силу нашего братства. С праздником единства!

Мы разные, но мы едины в любви к Родине. С Днем Соборности! ❤️

Желаю крепкого духа и непоколебимой веры в наше соборное государство! Поздравляю!

День Соборности Украины 2026 картинки

OBOZ.UA предлагает узнать историю Дня Соборности.

Также вы можете почитать о значении слова "соборность".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.