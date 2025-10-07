Как увеличить губы без инъекций: простой трюк от визажистов

Не все готовы на инъекции или другие косметические вмешательства. Современная бьюти-индустрия доказывает: эффект объемных и соблазнительных губ можно создать без всякой иглы, только с помощью макияжа. Визажисты называют этот метод контурингом губ – техникой, играющей на свете, тени и цвете, создавая иллюзию естественной полноты.

Видео дня

Это не просто тренд, а своеобразный "визуальный обман". Эксперты рассказали о простом трюке, который используют визажисты.

Что такое контуринг губ

Визажистка Лиза Элдридж объясняет: контуринг – это выбор оттенков и техник, которые "лепят" форму губ, создавая эффект объема и глубины. По словам эксперта бренда BareMinerals Марии Хавьер-Джексон, это оптическая иллюзия: темные и светлые тона создают естественную тень и свет, благодаря чему губы кажутся более пухлыми.

В отличие от перманентного татуажа или "lip blushing", результат держится только до снятия макияжа, но выглядит чрезвычайно естественно.

Как сделать контуринг губ

Подготовка

Увлажните губы бальзамом и слегка припудрите, чтобы лайнеры лучше держались. Нужно два оттенка карандаша – более темный для контура и более светлый или помада для заполнения.

Прорисуйте контур

Держите карандаш легко, без нажима. Начните с центра верхней губы и двигайтесь короткими круговыми движениями, будто растушевывая цвет вдоль естественной линии. На нижней губе улыбнитесь – так легче немного "приподнять" контур, не преувеличивая.

Создайте тень и объем

Затемните уголки губ и края, постепенно растушевывая цвет к центру. Если хотите более выразительный верх, сделайте более четкую верхнюю губу. Для эффекта более пухлой нижней губы – немного подведите ее в центре.

Добавьте блеск

Нанесите помаду, блеск или тонированный бальзам только на середину губ – это визуально "высветляет" и добавляет сочности. Глянцевый блеск создает эффект увеличения мгновенно.

Полезные советы

Избегайте темных контуров – лучше легкая растушевка. Если губы тонкие, выбирайте теплые бежево-розовые или персиковые тона. Немного хайлайтера над верхней губой усилит объем. Для стойкости – воспользуйтесь фиксирующим спреем или матовым финишем.

OBOZ.UA предлагает лайфхак, как с помощью консилера сделать помаду стойкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.