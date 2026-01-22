Только что в Давосе в контексте разговоров о том, что безопасность Гренландии будто бы и так уже защищена нормами коллективной безопасности НАТО, Трамп на удивление честно заявил, что пока что Гренландия не защищена.

Таким образом, если ранее действие знаменитой статьи 5 Договора о НАТО он увязывал с расходами на оборону в соответствующих странах - дескать, как они заботятся о своей безопасности, так Штаты их и будут защищать, то есть вообще статью 5 как таковую не отбрасывали, а только выдвигали определённые условия для её включения, то теперь эту статью Трамп откровенно умножает на совершенно абсолютный нуль: нет в ваших нормах коллективной безопасности никакой реальной защиты - вот и всё!

Да и в самом деле, если сравнить тексты Устава НАТО, как ещё иногда называют Вашингтонский договор, и не менее известного Будапештского меморандума, крайне сложно отдать какой-то бумаге предпочтение: обе - ни о чём, в обеих - всё на доверии.

Отличие же состоит лишь в том, что нулевая ценность Будапешта уже доказана жизнью, а вот нулевую ценность Вашингтона начал растолковывать только Трамп - ничего Америка вам, дармоедам, не должна, ничего никому не гарантирует, и пошли вы все вон!

Ибо защищать будут американцы исключительно СВОЁ, так что кто желает от США защиты - пусть ложится под них (со всеми своими прекрасными суверенитетами) и становится их, то есть Соединенных Штатов, частью - то ли штатом то ли [Украина, внимание!!!] совокупностью американских недр и/или предприятий, то ли как-то иначе…