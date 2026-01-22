"Укрэнерго" объявило новый план отключений света: чего ожидать 23 января

В пятницу, 23 января, во всех областях Украины вновь будут действовать почасовые отключения электроэнергии и другие ограничения энергопотребления. Время и объем отключений для бытовых потребителей отличаются в зависимости от региона. Кроме того, ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться, также без предупреждения могут быть объявлены аварийные отключения.

Видео дня

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 22 января. Отключения вводятся не только населения – для промышленности и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в компании.

Где смотреть графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Сколько еще могут продлиться жесткие отключения света

Жесткие графики отключений электроэнергии в Украине могут сохраняться как минимум до начала марта. Такое мнение высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, ключевая проблема заключается в высоком уровне потребления электроэнергии зимой, прежде всего из-за использования электроотопления. Именно этот фактор создает максимальную нагрузку на энергосистему.

Эксперт отметил, что ситуация останется сложной даже без новых ударов РФ по энергообъектам, поскольку украинская энергосистема пока не может оперативно вернуться к стабильному режиму работы.

"Реальная стабилизация возможна только после снижения потребления электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который оказывает критическое давление на систему", – подчеркнул Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 22 января были введены аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов. Самая сложная ситуация – в Киеве, на Киевщине, а также в Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!