Заблаговременные управленческие действия более выгодны для общества, чем борьба с последствиями – это аксиома. События, свидетелями которых мы являемся, имеют существенную форс-мажорную составляющую – от коронавирусной эпидемии и войны до коммунального кризиса. Частота проблем становится дополнительным фактором риска и нагрузки на системы жизнедеятельности. Поэтому умение сконцентрироваться на важном приобретает особое значение вместо распыления внимания на второстепенные темы с высоким градусом эмоций, которые выглядят как медийные приемы для ухудшения когнитивных функций граждан.

Устоять – задача сейчас каждого человека, семьи и государства. Беспрецедентные по масштабу испытания и вызовы формируют наше настоящее, накладывая отпечаток на будущее с его неопределенностью. Однако можно ли взять под контроль эту самую "неопределенность"? Недаром есть поговорки "Человек – хозяин своей судьбы", "Что посеешь, то и пожнешь". Народная мудрость намекает на причинно-следственные связи и своевременную оценку рисков, основанную на опыте.

В восточной философии сформировались свои стратегемы для влияния на будущее. Так, часть культуры Китая, Кореи и Японии основывается на искусстве стратегии, которое воплощает игра Го (бадук, вейчи). Умение просчитывать наперед, создавать устоявшиеся преимущества и видеть ситуацию многоуровнево – навыки, которым обучают мастера древней интеллектуальной игры.

Управление рисками как наука и стратегия сформировались относительно недавно в ХХ ст., постепенно мигрируя из чисто коммерческой сферы (страхование, банки) в государственное управление. Риск-ориентированный подход стал признаком современного государственного менеджмента, когда исторически сложившиеся подходы усиливаются аналитическим инструментом с возможностью системного видения и своевременного реагирования.

За прошедшее десятилетие в Украине графа "риск" появилась в отчетах корпоративного сектора и нормативно-правовых актах. Напомню, что в 2011 году по инициативе Фонда "Сокращение рисков" (Швейцария) в Парламентской Ассамблее Совета Европы и при поддержке президента ПАСЕ Мевлюта Чавушоглу (2010-2012) была принята рекомендация одного из комитетов, в соответствии с которой разработанная в Украине методология интегрированного управления рисками должна была быть презентована нашим европейским партнерам для обмена опытом. Тогда на высоком уровне с участием парламентариев и экспертного сообщества была подтверждена прикладная значимость темы.

Европейская экономическая комиссия ООН рассматривает управление рисками как содержание всей регуляторной деятельности, и в рамках деятельности по формированию политики в сфере стандартизации и сотрудничества по нормативному регулированию нарабатывает решения для национальных правительств. На уровне гражданского общества в Украине были инициированы не только экспертные обсуждения, но и чисто прикладные вещи, чтобы быть готовыми к новым вызовам или вовремя "тушить" их.

Национальный институт стратегических исследований (НИСИ), выступавший нашим партнером на парламентском мероприятии с представителями ПАСЕ и страховым сектором Украины, развивает тематику государственного риск-менеджмента. Так, в конце прошлого года был представлен результат двух экспертных опросов, проведенных под эгидой НИСИ вместе с финской компанией Inclus, специализирующейся на проблематике управления рисками. Это полезное взаимодействие позволяет задействовать методологический инструментарий в проведении экспертных опросов. По результатам этой работы институт издал традиционный "Анализ угроз национальной безопасности в сфере внутренней политики – 2026" и доклад "Риски для экономической безопасности Украины в 2026 году".

Следует понимать, что риск – это не только опасность. Это также индикатор уязвимых элементов и одновременно потенциал роста. Профессиональная работа с рисками позволяет не просто избегать кризисов, но и находить новые возможности для развития, повышать доверие общества и снижать цену управленческих ошибок. Качественное внедрение такого подхода требует изменения управленческой культуры: от интуитивных и политически удобных решений – к решениям, основанным на данных, анализ сценариев и вероятностей наступления тех или иных событий.

Сценарии управления рисками достаточно вариативны и позволяют проводить гибкую политику. Целью этой деятельности является своевременное недопущение потерь, предотвращение их или минимизация убытков. Поэтому важно не столько формально внедрять существующие стандарты, а иметь целостное представление о происходящем – то есть, какой именно риск и каким образом влияет на другие риски и как нужно формировать отраслевые политики – от энергетической, социальной и медицинской сферы до жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Например, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является одним из массовых заболеваний, соответственно информационная политика внутри государства должна избегать крайностей радикализма и способствовать консолидации граждан вокруг общих целей – повышения качества жизни людей, их профессиональной, творческой самореализации. В медицине важно поддерживать внедрение инновационных решений для ментального здоровья и создавать стимулы для развития реабилитационной инфраструктуры и улучшения физического и психического здоровья граждан. Вовремя идентифицировав угрозы, предотвратить риски социальных девиаций возможно.

С каждым годом, увеличиваются новые возможности в секторе технологий искусственного интеллекта (AI). Государственный менеджмент должен идти в ногу со временем, поэтому необходима постоянная аналитическая работа с данными, что позволит фиксировать риски во всех проявлениях, мультимодально. Для более объективного понимания процессов с помощью алгоритмов и программного обеспечения можно обрабатывать массивы данных и постоянно мониторить, анализировать территориальные, отраслевые и межсекторальные риски. В свою очередь, другое качество контроля, структурирование процессов и работа с данными сформируют другую логику управления – с привязкой к решению проблем, а не их накоплением.

По своему законодательному назначению, Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины (СНБО) может задействовать научно-исследовательские организации – от Национального института стратегических исследований (НИСИ) до институтов в структуре Национальной академии наук Украины (НАНУ) для разработки параметров рисков стран, регионов, городов, чтобы сформировать матрицу индикаторов для динамического отслеживания индикаторов для своевременного реагирования в формате ситуационных центров. Тем более, что в 2021 г., был издан Указ президента Украины "Об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы национальной безопасности и обороны", который был конкретизирован в 2023 г., в постановлении Кабинета Министров Украины "Вопрос сети ситуационных центров". Таким образом, имеющаяся нормативно-правовая база и объединение наработок Министерства цифровой трансформации и экспертного сообщества, специализирующегося на статистических данных политической системы и информатизации управления в корпоративном секторе, позволит видеть всю матрицу в режиме реального времени и на постоянной основе. Кроме этого, отдельного внимания требует мониторинг рисков в привязке к определенной комбинации пиков рисков в одном временном периоде, что в мировой истории часто приводило к роковым последствиям (например, как упадок Римской империи или ряд революций с террором). Заблаговременное реагирование и разведение во времени тех или иных рисков составляет суть риск-менеджмента.

Учитывая, что форс-мажор стал привычным явлением для украинцев, функционал управленческого инструментария должен быть настроен на опережение. Заблаговременное реагирование и накопление преимуществ как на доске Го позволит выйти из перманентного кризиса для стабилизации социально-экономической ситуации и дальнейшего развития страны. Функционирование органов власти по принципу роста качества и продолжительности жизни путем сокращения рисков позволит сконцентрировать интеллектуальный и организационный ресурс в соответствии с приоритетами, определяющими устойчивость общества и государства.