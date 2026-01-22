Год, прошедший со дня инаугурации 47-го Президента США можно смело называть годом Дональда Трампа.

Видео дня

Можно, что угодно говорить, эмоционально, или даже с определенным выходом за рамки обычных эмоций, но есть одна вещь, с которой трудно спорить: все слабости, уязвимые места, скрытые неоднозначности мировой политики и даже развития целых организаций, таких как ООН, ЕС, НАТО, ШОС, БРИКС, самих США и других стран, с которыми эта администрация так или иначе взаимодействует разоблачены, выявлены, очевидно показаны.

Кто-то должен был это сделать – возглавить краш-тест. И это сделал Дональд Трамп. Теперь важно, как мы это пройдем, какие будут антикризисные меры, насколько динамично они будут применены и какое будущее возникнет на разрушенном прошлом...

Кризис – это не только вызовы, но и возможности. Все, что не разрушит мир – сделает его сильнее.