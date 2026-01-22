Рождаемость упала до исторического минимума: как в Китае пытаются остановить сокращение численности населения

Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня со времен революции 1949 года и продолжает снижаться. Население КНР сокращается уже четвертый год подряд, свидетельствуют данные новой статистики, которую опубликовали власти.

Так, общая численность населения Китая в 2025 году составила 1,404 миллиарда человек, что на 3 миллиона меньше, чем в предыдущем году. Об этом пишет Politico.

Прошло уже 10 лет после отмены многолетней политики "один ребенок на семью". В 2015 году правительство увеличило разрешенное количество детей до двух, а затем, столкнувшись с демографическим давлением, еще раз пересмотрело ограничения в 2021 году, позволив семьям иметь до трех детей.

Сейчас власти Китая продвигают ряд идей и политик, направленных на поощрение рождаемости – от денежных субсидий до налогообложения презервативов и отмены налога на услуги по подбору пары и детские сады.

Эти усилия пока не окупились. Уровень рождаемости в КНР в 2025 году – 5,63 на 1000 человек – является самым низким за всю историю наблюдений с 1949 года, когда коммунисты под руководством Мао Цзэдуна сбросили националистов и начали управлять Китаем. Данные за период до этого, при предыдущем националистическом правительстве, отсутствуют.

"Количество новорожденных в 2025 году составило всего 7,92 миллиона, что на 1,62 миллиона, или 17%, меньше, чем в предыдущем году. Последние данные о рождаемости показывают, что незначительный рост в 2024 году не был длительной тенденцией. Рождаемость снижалась семь лет подряд, вплоть до 2023 года", – сказано в статье.

Большинство семей называют расходы и давление, связанные с воспитанием ребенка в условиях высокой конкуренции, значительными препятствиями. Сейчас они становятся еще более ощутимыми в условиях экономического спада, который влияет на домохозяйства, пытающиеся покрыть расходы на жизнь.

Стимулирование рождаемости связано с экономикой. Сейчас в Китае проживает 323 миллиона людей в возрасте старше 60 лет, что составляет 23% от всего населения. Эта цифра продолжает расти, в то время как количество населения трудоспособного возраста сокращается, что означает уменьшение количества работников, которые могут поддерживать старшее население.

Это демографическое изменение происходит в то время, когда Китай пытается перейти от трудоемких отраслей, таких как сельское хозяйство и производство, к потребительской экономике, построенной на высокотехнологичном производстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае была отменена льгота, которая 30 последних лет освобождала противозачаточные средства от налогообложения. Таким образом, с января этого года презервативы и противозачаточные таблетки в КНР облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 13%.

