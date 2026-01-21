Результаты первого тура президентских выборов в Португалии только подчеркивают тенденцию, которая усиливается в Европе и на Западе в целом.

Во второй тур вошли представитель традиционных левых Антониу Жозе Сегура и лидер ультраправой партии Чега Андре Вентура.

При этом особой консолидации вокруг умеренного кандидата не наблюдается. Премьер-министр страны и лидер консерваторов Луиш Монтенегру осторожен, потому что не желает обострять отношения с ультраправым электоратом, более того - желает его перехватить. И такая нерешительность только усиливает позиции ультраправых.

В Европе уже есть страны - и ведущие - где именно ультраправые являются главными партиями правого спектра, а традиционные консерваторы остаются у власти только благодаря шатким союзам с традиционными левыми и либералами. Что только облегчает задачу ультраправым политикам от Вашингтона или Будапешта, готовых обвинять традиционных консерваторов в отказе от принципов.

Но если такой консолидации не будет, ультраправые станут все больше побеждать на президентских и парламентских выборах по всей Европе.

Еще одним следствием этого процесса станет - если уже не стало - осознание левыми того простого факта, что они не могут бороться с современными постфашистами в белых перчатках и для успеха им нужны собственные радикалы. Это уже происходит, скажем, во Франции, где самым популярным политиком левого лагеря является одиозный Жан-Люк Меланшон.

В результате европейцам вскоре могут предложить тот выбор, который они уже делали сто лет назад - выбор между Адольфом Гитлером и Эрнстом Тельманом.