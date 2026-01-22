Только ленивый вчера не издевался над речью Трампа. Но, как только, все эти тексты были написаны и ругательства получены, мы снова возвращаемся в реальность, которая звучит так: с Трампом придется жить следующие три года. А до вероятной смены большинства в конгрессе еще 9 месяцев

1. Після зашкального підняття ставок по Гренландії, настав час більш реалістичних переговорів. І тут маємо позитивні новини: Трамп особисто підтвердив, що відміняє тарифи проти європейців і йому подобається ідея Марка Рютте про отримання американського суверенітету над невеликими частинами Гренландії для побудови воєнних баз. Якщо все піде нормально, а схоже, цей сценарій базовий, питання Гренландії стане черговою умовною зірочнюкою на фюзеляжі Трампа. Але це не відміняє всіх тих базових викликів, які запустив Трамп. І, повторюся, з Трампом нам жити наступні три роки.

2. Рада миру - це, на жаль, один із тих викликів, на який доведеться давати відповідь. Ця структура не замінить ООН, вона має всі шанси померти доволі швидко і , не виключено, була вигадана кимось із оточення Трампа, щоб збити його навʼязливу ідею балотуватися на третій термін. Адже навіщо бути Президентом США, якщо можна стати королем світу. Але це гіпотези про майбутнє. Поки Трамп буде грати в гру: ООН-2.0 і велика частина світу змушена буде йому підігрувати. У нас тут немає вибору: ми маємо поки тягнути час, дивитися за тим, чи вироблять консолідовану позицію в ЄС і чи захоче вступати в цю раду Росія. Наш підхід тут має бути максимально прагматичним: якщо це допомагає в мирному процесі - ми вступаємо, не допомагає - не вступаємо. Всі ці високопарні речі "як же ми будемо знаходитися в одній організації з РФ та Білоруссю - контрпродуктивні. Будемо, якщо знадобиться, так само, як і в ООН. Рада миру - поки виглядає, як тимчасове явище до якого треба зараз саме так і ставитися.

3. Після Гренландії в Трампа вивільниться час для України та Ірану. Я не сумніваюся, що зараз Путін запропонує якісь чергові неприйнятні умови миру і весь переговорний процес піде на нове коло. Я повторю те, що писав напередодні: та конструкція переговорів, яка існувала досі зайшла в глухий кут. В силу того, що ми повністю залежні від США, як головного переговорника, у нас немає іншого варіанту ніж шукати відповідь на питання: "чому ця війна не вигідна США". Продовжувати жити в чотирикутнику "території - зняття санкцій з РФ - вигоди для США - європейські цінності" можна, але за рік ми не добилися практично нічого. На столі лежать ті самі карти і в 2026 році вони будуть незмінними.

4. Кампанія "війна не вигідна Трампу" - складна і системна. Але якщо до неї поставитися саме, як до кампанії, а не до кавалерійського наскоку, в неї можна зіграти.