7 кукол Барби, которые на самом деле были сняты с производства. Что за скандалы за этим стояли

Грета Гервиг, сценарист и режиссер ленты "Барби" (2023) получила разрешение от компании Mattel, что создает культовых кукол, показать из них те, которых сняли с производства. И не просто так, а из-за публичных скандалов. Если вкратце – для критиков они "не так идеальны", как Барби и Кен, и оказывают сомнительное влияние на развитие детей.

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Интересно то, что каждая из этих забракованных кукол была запрещена еще в конце прошлого века или лет 10 назад. Сегодня же общество более лояльно, и, вероятно, некоторые из этих игрушек Mattel выпускались бы без проблем. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Аллан

В фильме "Барби" есть много персонажей с именем Кен и только один – Аллан (его сыграл канадский актер Майкл Сера). Он – лучший друг Кена, и "вся одежда Кена подходит ему!". Аллан – это реальная кукла, выпущенная в 1964. Спустя 2 года его сняли с производства. Почему? Потому что такая кукла по замыслу создателей могла носить одежду Кена. В Attitude отметили, что пошли слухи, будто эти двое были слишком близки. Тогда компания Mattel уточнила, что Аллану полностью подходил размер одежды Кена, и не больше. После объяснений все же пришлось прекратить производство игрушки.

В 90-е производители вернули куклу на полки магазинов, но с радикальным ребрендингом: назвали Аланом (с одной "л") и указали, что он – муж Мидж (о ней читайте в пункте 2).

2. Беременная Мидж

Английская актриса Эмиральд Феннел в "Барби" сыграла беременную Мидж. Какова была реальная история игрушки? В 1963 году Mattel выпустил подарочный набор для свадебной вечеринки, куда входят подружка невесты – еще не беременная Мидж, шафер – Алан, а также невеста и жених Барби и Кен.

В 2002 году в продаже появилась обновленная версия Мидж – в виде куклы со съемным беременным животом и маленьким младенцем, который можно было положить внутрь. Walmart отозвал ее из-за жалоб родителей: те заявили, что такая игрушка пропагандирует подростковую беременность.

3. Earring Magic Ken

Английский актер Том Стортон появился в фильме "Барби" в роли Earring Magic Ken. Mattel выпустил эту куклу в 1993 году. Основная идея – создать игрушку "круче" Кена: в сетчатой ​​фиолетовой рубашке и кожаном жилете, с гладкими сияющими волосами и серьгой в ухе. Следовательно (нечаянно) сделали куклу квир-ориентированной, что не понравилось гомофобным покупателям. В результате Earring Magic Ken сняли с производства спустя 6 месяцев после релиза.

4. Sugar Daddy Ken

Palm Beach Sugar Daddy Ken сыграл валлийский актер Роб Брайдон. В 2009 году Кена в салатово-зеленом жаккардовом пиджаке и с крохотной белой собачкой по кличке Шугар была выпущена в честь 50-летия Барби. Само название смутило New York Post. Sugar Daddy – это термин, обозначающий мужчин, добившихся успеха в карьере, но которым не хватает времени на личную жизнь. Они находят девушек, которым могут предложить то, что есть в изобилии – деньги и роскошный стиль жизни. Конечно, не просто так, а по определенным договоренностям.

Итак, из-за скандала куклу убрали с полок магазинов. В фильме "Барби" есть забавный эпизод, где объясняется, что критики якобы неправильно поняли идею производителей. Ведь на самом деле Sugar Daddy Ken – не sugar daddy. Его собачку зовут Sugar, а он – его папа. Звучит не слишком убедительно.

5. Video Girl Barbie

Американская танцовщица, актриса и певица Мэтте Тоули в фильме сыграла Video Girl Barbie. Эта кукла кажется вполне безопасной, но встроенная в спину камера, которая может записывать до 30 минут видео и отправлять его на компьютер, не понравилась FBI (Агентство Министерства юстиции США).

В 2010 году (после релиза Video Girl Barbie) агентство опубликовало "предупреждение о киберпреступности". Там говорилось, что способность игрушки снимать видео и передавать на компьютер является потенциальным "опасным инструментом для педофилов".

6. Growing Up Skipper

Актриса Ханна Халик-Браун в фильме "Барби" появилась в роли Growing Up Skipper. Эта кукла впервые была выпущена в 1964 году как младшая сестренка Барби. В 1975 году компания Mattel решила, что пора этой игрушке вырасти. Буквально. В нее встроили механизм, который может вытянуть силуэт на 3 см, и Skipper становилась выше. Если же нажать на центр груди – увеличатся и она. Так юная маленькая девочка трансформировалась в подростка.

Креатив производителей не понравился родителям детей. Их возмутило, что растет грудь куклы. Следовательно, Skipper убрали из продажи.

7. Пес Таннер

Когда Барби, которую сыграла австралийская актриса Марго Робби, заходит в Weird Barbie's house, ее встречает странный пес, умеющий опорожняться. Пес Таннер ел игрушки в виде лакомства, а затем выпускал из тела коричневые гранулы. Но и эту идею Mattel забраковали.

В игровом наборе был магнит, который мог отсоединиться. Комиссия по безопасности потребительских товаров США заявила, что если ребенок проглотит несколько магнитов, они могут притянуть друг друга и вызвать потенциально смертельный разрыв или закупорку кишечника.

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