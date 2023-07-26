Как кукла: 7 ярких образов, которые Марго Робби скопировала в Барби на премьерах одноименного фильма. Фото

Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг за первый день проката собрал 70,5 млн долларов. И вероятно, волна популярности не остановится, ведь эта ярко-розовая лента стала одной из самых ожидаемых в 2023 году. Этому способствовала мощная рекламная кампания, которую запустила Warner Bros. Так, если ввести в поисковике Google "film Barbie" ("фильм Барби"), на главной странице появится розовый фон и анимация в виде фейерверка цвета фуксии. Аналогичная "пасхалка" будет, если делать запросы на имена актеров Марго Робби и Райана Гослинга, и режиссера картины.

Видео дня

И это еще не всё! Во время промотура исполнительница главной роли Марго Робби копировала наряды "канонической" Барби. Узнайте в материале OBOZREVATEL, какими образами кукол вдохновлялись дизайнеры.

1. Костюм и шляпа

Во время премьеры в Сеуле актриса Марго Робби была одета в костюм от Versace и бело-розовые лодочки Manolo Blahnik. Завершали ее аутфит молочная шляпа с широкой розовой лентой и миниатюрная сумочка в форме телефона от Judith Leiber. Стилисты даже продумали локоны, как у Барби. Предлагаем сравнить этот аутфит с куклой из коллекции "Day to Night" в 1985 году.

2. Вечернее платье

Во время второй части премьеры в Сеуле Марго переоделась в блестящий розовый корсет и объемную тюлевую юбку-миди от Versace. Этот образ – точная копия куклы Барби из винтажной коллекции "Day to Night" 1984 года.

3. Мини-платье в стиле хиппи

На премьере фильма в Мехико Марго Робби появилась в мини-платье Pucci с пестрым принтом, в розовых туфлях-лодочках Manolo Blahnik и в массивных серьгах от Chanel. Также стилисты для большего сходства с Барби накрутили актрисе волосы так, как у длинноногой куклы из коллекции "Totally Hair".

4. Розовое кожаное платье

Также в Мехико кинозвезда продемонстрировала копию образа Барби из коллекции "Earring Magic", которая в 90-х была мечтой всех девочек. Дизайнеры сумели создать такое же розовое платье длины мини и украсили его серебристым поясом со звездами. Сюда прекрасно вписались крупные серьги и туфли-лодочки в тон наряда.

5. Платье в стиле ретро

Для премьеры в городе Сидней дизайнеры почти точно смогли воспроизвести черно-белый лук Барби в 1959 году. Отличие в том, что кукла была в купальнике с горизонтальными линиями, а Марго Робби – в мини-платье Herve Leger с похожим принтом. Обувь и очки от Jacques Marie Mage были визуально такие же, как у оригинала.

6. Изысканное черное платье

На премьере в Лос-Анджелесе Марго Робби дефилировала в туфлях Manolo Blahnik, роскошном черном платье с нежно-розовым платком, в длинных перчатках и сияющем колье. На этот образ стилистов вдохновили наряды Барби из коллекции "Solo in the Spotlight" 1960 года.

7. Розовое платье длины макси

На премьере фильма "Барби" в Лондоне Марго удивила всех присутствующих розовым атласным платьем с белым мехом и эффектным шлейфом от Vivienne Westwood. Также на звезде были прозрачные босоножки, чокер с жемчугом и длинные белые перчатки. Этот образ – почти точная копия Барби из коллекции "Enchanted evening" 1960 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как кинокритики и зрители оценили фильм "Барби". Узнайте, оправдал ли он ожидания после плодотворного труда маркетологов ленты.

Также мы рассказывали о кинобатле двух премьер – "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и "Барби" Греты Гервиг. Читайте по этой ссылке, какой из этих фильмов собрал большую кассу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!