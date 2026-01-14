Вышел еще один тизер новых 'Мстителей': кого показали. Видео

К рождественским праздникам в этом году студия Marvel представит, пожалуй, самый супергеройский кроссовер своей киновселенной. И пока персонажей, которые появятся в фильме "Мстители: Восхождение Доктора Дума" представляют в отдельных тизерах.

Видео дня

Так в интернете стал доступен четвертый ролик из серии, в котором Фантастическая четверка встречается с жителями Ваканды. Дублированный тизер вышел на YouTube-канале компании Kinomania Film Distribution, занимающейся прокатом фильмов Disney в Украине.

Новое видео начинается серьезно и мрачно, вполне в духе предыдущих роликов о Капитане Америке, Торе и Людях Икс. В центре внимания на этот раз – вакадийка Шури (Летиция Райт), ставшая Черной Пантерой после смерти Т'Чаллы. Супергероиня, потерявшая почти всех, кого любила во время нападения Намора на Ваканду, настроена очень решительно.

Вместе с М'Баку (Уинстон Дюк), представляемым как "Король Ваканды", Шури встречается с Существом (Эбон Мосс-Бакрак) – представителем Фантастической четверки. Это первая встреча членов Фантастической четвёрки с персонажами основной вселенной MCU после их дебюта в альтернативных 1960-х годах в фильме "Первые шаги".

В тизере также на мгновение появляются сам Намор вместе со своей кузиной Наморой. Хотя в предыдущем фильме они были врагами Ваканды, похоже, что теперь народ Талокана объединится с вакандийцами против Доктора Дума (Роберт Дауни-младший), поскольку на кону судьба всей мультивселенной.

В Судном дне, который выйдет на экраны 18 декабря, ожидается грандиозный сбор героев. Кроме "Громовержцев" (Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уайат Рассел и другие), мы увидим звезд предыдущих частей: Криса Хемсворта, Криса Эванса, Энтони Маки, Себастиана Стена, Тома Хиддлстона и многих других. Также анонсирован кроссовер из "Людьми Икс", к которому привлечены Патрик Стюарт, Иен Маккеллен, Келси Греммер и другие актеры классической серии.

Кроме серии тизеров, студия Marvel также представила постоянную трансляцию с обратным отсчетом к премьере фильма "Мстители: Схождение Доктора Дума". Ролик постоянно находится в режиме онлайн и отсчитывает время до первого показа фильма в кинотеатрах. Его можно зайти в любой момент и узнать, как долго осталось ждать.

Впрочем, в Украине фильмы традиционно выходят днем ​​раньше, чем в западном мире. Поэтому украинские зрители смогут увидеть "Восхождение Доктора Дума" 17 декабря этого года.

