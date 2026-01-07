Вышел новый тизер фильма 'Мстители: Судный день': Люди Икс возвращаются

На рождественские праздники 2026 года студия Marvel выпустит в прокат самый масштабный кроссовер своей киновселенной "Мстители: Судный день". Полный состав супергероев, которые будут участвовать в его событиях, до сих пор держится в секрете, но его понемногу раскрывают с помощью тизеров.

Первыми эти ролики могли увидеть зрители ленты "Аватар: Огонь и пепел". Однако тизер, посвященный Людям Икс, наконец-то был опубликован онлайн. Он вышел на YouTube-канале Mavel Entertainment.

Видео впервые официально возвращает легендарных персонажей из франшизы, которая выходила под эгидой студии Fox – профессора Чарльза Ксавьера в исполнении Патрика Стюарта, Магнето в исполнении Иэна Маккеллена и Циклопа, роль которого снова сыграл Джеймс Марсден. Такой актерский состав Люди Икс имели в начале 2000-х годов.

Известно, что Люди Икс в рамках сюжета "Судного дня" встретятся с Мстителями, Фантастической четверкой и другими героями MCU. Стоит отметить, что Стюарт уже появлялся в фильме "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", а актеры фрашизы имели камео в ленте 2014 года "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Однако "Судный день" станет для них первым полноценным появлением в основной киновселенной Marvel.

Опубликованный тизер открывается кадрами заброшенной Школы для одаренных подростков, после чего звучит тревожный монолог Магнето о неотвратимости смерти. В ролике показывают инвалидную коляску Ксавьера и фигуры на шахматной доске, что является аллюзией на финал ленты 2006 года "Люди Икс: Последняя битва". А потом происходит эмоциональная встреча давних оппонентов – Ксавьера и Магнето. Далее внимание смещается на Циклопа, который в состоянии отчаяния выпускает мощный энергетический луч, что может свидетельствовать о его ключевой роли в сюжете. На заднем плане также заметен гигантский силуэт, который поклонники связывают с роботами-Сентинелами.

К этому культовому трио присоединятся также другие актеры из франшизы Fox. В частности Келси Граммер, который играет Зверя, Алан Камминг в образе Ночного Змея, а также Ребекка Ромейн в роли Мистик и Ченнинг Татум, который снова наденет костюм Гамбита. В фильме также появятся многочисленные герои вселенных "Мстителей", "Фантастической четверки" и "Громовержцев", в том числе Крис Хемсворт, Крис Эванс, Энтони Макки, Пол Радд, Том Хиддлстон, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Флоренс Пью и другие.

Дата мировой премьеры "Мстители: Судный день" пока назначена на 18 декабря 2026 года. В Украине лента традиционно выйдет на день раньше – 17 декабря.

