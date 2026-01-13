В Украине снимут фильм 'Тореадоры из Васюковки': события перенесут в наше время

Украинскому кино остро не хватает детского контента. И вскоре кинокомпания ForeFilms, которая помогала создавать самый кассовый украинский фильм 2025 года "Ты – космос" и расхваленные критиками и зрителями комедию Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" и драму Ирины Цилык "Я и Феликс", возьмется исправить ситуацию.

Видео дня

Как пишет Forbes.ua, компания начинает работу над новой лентой по мотивам трилогии Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки". Ориентировочный бюджет проекта составит около 2,5 млн евро.

Сюжет фильма перенесут из 1960-70-х годов в современность и лишат советского контекста. Над сценарием уже несколько лет работают авторы идеи и режиссеры будущей ленты Роман Краснощек и Антон Чистяков в сотрудничестве с соучредителем ForeFilms Анной Яценко. Для обоих постановщиков "Тореадоры из Васюковки" станут дебютной полнометражной работой.

Будущий фильм станет первой экранизацией книг Нестайко за период независимости Украины. Переговоры по соглашению длились примерно полгода. По словам Анны Яценко, ключевым в них был вопрос достоверности и сохранения духа оригинальной истории. Права на произведение сейчас принадлежат дочери писателя – Елене Максименко.

Бюджет фильма в несколько раз превысит смету космической фантастики "Ты – космос", который обошелся в 800 тысяч евро. Причина заключается в том, что авторы запланировали более сложный продакшен. "В фильме будет много сложных постановочных сцен, например наводнение в поселке", – рассказала продюсер ленты.

Относительно сроков выхода "Тореодоров из Васюковки", то ожидать премьеры в ближайшее время не стоит. Анна Яценко прогнозирует, что даже при самом благоприятном развитии событий съемочный процесс могут начать примерно через полтора года.

Книги Всеволода Нестайко получили огромную популярность сразу после выхода первой части "Приключения Робинзона Кукурузо" в 1964 году. Произведение включено в "Особый Почетный список Ганса Кристиана Андерсена" как один из выдающихся образцов мировой детской литературы. Его также изучают в рамках школьной учебной программы в Украине.

Первая попытка экранизировать "Тореадоров" состоялась еще в 1965 году – сразу после публикации книги. Тогда режиссер Самарий Зеликин снял короткометражную комедию по одному из эпизодов произведения.

Роман Краснощек и Антон Чистяков являются авторами нескольких короткометражных фильмов, отмеченных фестивальными наградами, в частности "Последний день юности" и "Воспитание высотой", а также документальной картины "Мы дома", закадровый текст в которой озвучил Стивен Фрай.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие премьеры, в том числе ориентированные на детскую аудиторию, готовит в 2026 году студия Disney.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.