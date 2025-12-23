'Мстители: Судный день': опубликован первый тизер фильма

Уже через год фанаты киновселенной Marvel снова будут приветствовать любимую команду Мстителей на экране. После семилетнего перерыва в мировой прокат выйдет часть с подзаголовком "Судный день" и один из ее ключевых секретов студия уже раскрыла.

Видео дня

Первый тизер премьеры прямо обещает возвращение Стива Роджерса – бывшего Капитана Америка. Премьера ленты "Мстители: Судный день" назначена на 18 декабря 2026 года.

Сейчас фанаты обсуждают, что четвертый фильм о Мстителях, снятый братьями Джо и Энтони Руссо расскажет сразу о двух командах супергероев. Одна – это недавно созданные Новые Мстители (они же Громовержцы), в которую входят персонажи с не самой чистой репутацией. Другая – более привычная зрителям, ее возглавит Капитан Америка в исполнении Энтони Маки. Все они будут втянуты в войну за мультивселенную, в которую также будут вовлечены Люди Икс в старой версии, свежая итерация Фантастической четверки, представители Ваканды ("Черная пантера"), персонаж Намор и космический злодей Доктор Дум, которого играет Роберт Дауни-младший, ранее воплощавший Железного Человека.

Но в тизере зрителям показывают совсем не это. Мы видим мужчину, который подъезжает на мотоцикле к идиллическому домику возле леса. На его пальце блестит обручальное кольцо. Он заходит внутрь, складывает в сундук костюм с большой звездой на груди и берет на руки младенца. Далее мы видим лицо Криса Эванса, который в "Мстителях" играл предыдущего Капитана Америку. Вероятно, это его ребенок от Пегги Картер (Хейли Этвелл). Что именно это будет означать для сюжета – большая загадка этого тизера. Завершается ролик титром: "Стив Роджерс вернется в "Мстителях: Судный день" и обратным отсчетом до даты премьеры.

Напомним, по сюжету "Мстителей: Финал" Роджерс отправился в прошлое, чтобы вернуть Камни Вечности на свои места. Находясь там, он решил сложить полномочия Капитана Америки и остаться рядом с любимой Пегги, чтобы прожить с ней нормальную жизнь. Чтобы завершить свои дела, Роджерс ненадолго оказался в настоящем и отдал свой щит Сэму Уилсону, который из Соколиного Глаза стал новым Капитаном Америкой. Все считали, что на этом супергеройский путь Стива завершится. Впрочем, новый тизер намекает, что это будет не совсем так.

Ранее OBOZ.UA рассказывал все, что известно о сюжете "Мстителей: Судный день " – появится ли в нем Том Холланд и на какой стороне может оказаться Танос.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.