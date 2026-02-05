Сериалы, похожие на 'Очень странные дела': топ 10 на Netflix

Десять лет длилась история сериала "Очень странные дела", который вошел в список лучших проектов Netflix. И вот подростки из восьмидесятых, которые упорно боролись с монстрами, наконец встретили своего последнего врага.

И хотя повторные просмотры любимого шоу – это всегда хорошая идея, рано или поздно каждому захочется добавить в свой зрительский список что-то новое. Если вы ищете такие сериалы, которые имели бы нечто общее с "Странными чудесами", блог Tudum предложил десять вариантов, которые можно посмотреть здесь же, на Netflix. Все предложенные шоу имеют с историей Хоукинса нечто общее – будь то подростковые расследования, или борьба с монстрами, или сногсшибательные тайны и сверхъестественные явления. Скучать вам точно не придется.

Алиса в Пограничье

Клуб "Адского пламени" из "Подземелий и драконов" – это детские игрушки по сравнению с тем, через что проходят японские подростки в этом шоу. Герои сериала оказываются в параллельном Токио, где вынуждены участвовать в серии жестоких игр, чтобы просто выжить. Третий сезон этой драмы на выживание, адаптированной по манге Харо Асо, уже доступен для стриминга.

Список А

Смена Дастина в лагере, где он встретил Сьюзи, была простой прогулкой по сравнению с тем, что ждет подростков, оказавшихся на острове Перегрин. Обычный летний лагерь с домиками и развлечениями превращается в нечто зловещее, когда Миа сталкивается с Эмбер – странной и напряженной девушкой, которая имеет сверхъестественное влияние на разум других отдыхающих.

Все мы мертвы

Перед нами еще одна история об учениках, которые борются за жизнь во время вспышки вируса – почти как подростки из Хоукинса, которые постоянно сражаются с различными существами и правительственными заговорами. Этот южнокорейский сериал уже продлен на второй сезон, поэтому готовьтесь к еще большей порции кровожадного экшена.

Архив 81

Когда молодой архивариус берется за восстановление поврежденных видеокассет, его затягивает в водоворот тайны, связанной с пропавшим режиссером и демоническим культом. А в Хоукинсе такое назвали бы просто "обычным вторником".

Тьма

На первый взгляд это еще одна история о пропавшем ребенке, как Уилл. Однако на самом деле эта немецкая сага с путешествиями во времени оказалась еще более сногсшибательной, чем приключения в Изнанке. Официальное описание гласит: "Исчезновение ребенка толкает четыре семьи на отчаянные поиски ответов, раскрывая потрясающую тайну, охватывающую три поколения". Да, здесь есть временные петли, заговоры и куча людей, которые внезапно узнают о сверхъестественном явлении, терроризирующем их город. Звучит знакомо, но попробуйте только начать просмотр и не сможете оторваться от увлекательного сюжета.

Детективы-мертвецы

Эти подростки, разгадывающие сверхъестественные загадки, развлекаются гораздо больше, чем команда из Хоукинса, несмотря на то, что они, как и обещает название, мертвы. События разворачиваются во вселенной "Песочного человека" Нила Геймана, где герои-детективы выслеживают силы, мешающие другим призракам почить с миром. Причем делают это с помощью нескольких живых друзей.

Ключи Локков

Если вы готовы принять концепцию Изнанки, то вы точно захотите окунуться в историю о семье, живущей в доме с магическими ключами, которые отпирают как сверхъестественные силы, так и семейные секреты. Этот сериал базируется на серии комиксов, созданием которых занимался сын и последователь великого Стивена Кинга – Джо Хилл.

Мне это не нравится

Одиннадцатая часто провоцировала свои силы сильными эмоциями, но для 17-летней Сидни именно неконтролируемые чувства становятся триггером для проявления ее странных способностей. Живя в маленьком городке в Пенсильвании, она пытается пережить смерть отца, конфликты с матерью и осознание собственной сексуальности. Ее фрустрация буквально вырывается наружу телекинетическими вспышками, которые она не знает, как обуздать.

Клуб полуночников

Майк из "Очень странных дел" наверняка оценил бы преданность страшилкам, которую имеют пациенты хосписа Брайтклифф, собирающиеся каждую полночь. В 1994 году подростки заключают пакт: тот, кто умрет первым, должен подать знак с того света. И когда они начинают видеть призраков, то понимают, что кто-то действительно пытается выйти на связь, но этот "кто-то" может быть совсем не дружественным.

Академия Амбрелла

Есть ли тема более универсальная, чем дисфункциональная семья, пытающаяся объединиться ради общей цели? Именно об этом "Дивные чудеса" (кроме борьбы с монстрами), и именно это делают дети Харгривзов в "Академии Амбрелла". Добавьте к этому остроумные диалоги, впечатляющие эффекты и крутой саундтрек – все то, чем славится история о Хоукинс.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер анимационного сериала "Рассказы из 85-го", который является непосредственным спинофом "Очень странных дел".

