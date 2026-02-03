Возвращение во вселенную 'Очень странных дел': Netflix показал тизер анимированного сериала

Netflix не заставит фанатов "Очень странных дел" скучать по любимым героям. Уже весной на стриминге выйдет анимационный спиноф "Очень странные дела: Рассказы из 85-го".

На официальных платформах Netflix представил первый полноценный трейлер будущего сериала. Вместе с ним была объявлена дата премьеры – 23 апреля. Создатели оригинальных "Очень странных дел" Мэтт и Росс Дафферы на этот раз выступили исполнительными продюсерам проекта, а шоураннером стал художник-мультипликатор Эрик Роблес, который долго сотрудничал с телеканалом Nickelodeon.

События сериала будут разворачиваться в знакомом уже Хокинсе снежной зимой 1985 года – то есть между событиями 2 и 3 сезонов оригинальных "Очень странных дел". Одиннадцатая, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс на зимних каникулах используют снежную бурю, чтобы вволю поиграть в "Подземелья и драконы". Однако, когда под снегом пробуждается таинственная угроза, юные герои должны найти ее источник и в очередной раз спасти свой город.

Авторы "Рассказов из 85-го" обещают, что сериал сохранит дух основного шоу, но при этом ему будет чем удивить своих зрителей. В частности, их будут ждать новые монстры и новые вызовы.

Сколько серий будет в первом сезоне анимационного сериала, пока неизвестно. Также пока Netflix не раскрывает – выйдут они все одновременно или сезон будет разделен на части. Об этом мы узнаем из дальнейших анонсов.

