Номинированного на 'Оскар' иранского сценариста арестовали в Тегеране: в чем его обвиняют

Иранские силовики задержали сценариста-оппозиционера Мехди Махмудяна, чей фильм "Простая случайность" номинирован на "Оскар". Как стало известно, это произошло в субботу, 31 января, в Тегеране.

Об этом, ссылаясь на представителей киноленты, пишет Associated Press. Подробности относительно официальных обвинений пока неизвестны, но очевидно, что это связано с политической и общественной позицией сценариста.

Детали инцидента

Арест состоялся всего через несколько дней после того, как Махмудян и 16 других лиц подписали совместное заявление, в котором осудили лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи и жестокие репрессии режима против протестующих.

"Массовые и систематические убийства граждан, которые смело вышли на улицы, чтобы положить конец незаконному режиму, являются организованным государственным преступлением против человечности", – говорится в этом тексте.

Кстати, Джафар Панахи, режиссер фильма "Простая случайность", также среди подписантов. Он находится на свободе. По состоянию на 2 февраля известно, что иранские власти арестовали по меньшей мере трех человек, опубликовавших совместное заявление: это Мехди Махмудян, а также Вида Раббани и Абдулла Момени.

Режиссер Панахи резко осудил задержание своего коллеги: "Мехди Махмудян – не просто правозащитник и узник совести; он свидетель, слушатель и редкая моральная личность, присутствие или отсутствие которой ощущается сразу как в стенах тюрьмы, так и за ними". Стоит заметить, что Панахи познакомился с Махмудяном во время пребывания за решеткой.

Фильм "Простая случайность" (оригинальное название Yek tasadof-e sadeh, англоязычный вариант It Was Just an Accident) вышел в 2025 году. Создатели снимали его на территории Ирана тайно, а режиссер Панахи во время процесса находился под различными условиями заключения, домашнего ареста и под запретом на въезд.

Сценарий написали Панахи, Махмудян и еще двое кинодеятелей: Надер Сайвер и Шадхмер Растин.

Кинолента "Простая случайность" номинирована на "Оскар" за лучший сценарий и за лучший международный фильм. Оценка на IMDb – 7,5.

Добавим, что церемония вручения знаменитой премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.

