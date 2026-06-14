Украина предлагает достойный мир: Зеленский намекнул, что договор может быть заключен не с Путиным

Внутри РФ растет недовольство российским диктатором Владимиром Путиным, промежуточный пик которого может быть достигнут уже в сентябре, когда в России должны состояться выборы в Госдуму. Между тем в регионах усиливаются протестные настроения, поэтому давление на Кремль будет только расти.

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Об этом со ссылкой на данные украинской разведки заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил: Путин хочет продолжения войны, несмотря на то, что Украина предлагает достойный мир, поэтому соглашение о завершении войны, вполне возможно, Киев будет подписывать уже не с российским диктатором.

Недовольство Путиным в России набирает обороты

Украина, по словам Зеленского, получила внутренние документы Кремля о реальных рейтингах российского диктатора.

"Спасибо всем друзьям Украины и каждому, кто помогает нам получать важную информацию и поддерживает украинские разведывательные операции. Были доклады наших разведок по результатам работы по оценке внутренней российской ситуации и получению документов, которые попадают на стол руководителю России. Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы", — написал глава государства.

Он отметил, что недовольство Путиным продолжает расти.

"В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" к сентябрю, когда в России запланированы парламентские выборы", – заявил Зеленский.

Неутешительны для Кремляи прогнозы относительно поддержки россиянами путинской "Единой России".

"Что касается показателя поддержки российской правящей партии, фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно более масштабных фальсификаций. Сообщают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах. Считаем, что в этих отчетах еще и не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно", – отметил президент.

Теперь Кремль оказался еще и под внутренним "прессингом", считает глава государства.

"Вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и усиливаться, и не только наше давление. Таким образом, к сентябрю Путин выйдет с еще более плохими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения о мире, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны. Внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договориться о достойном мире", — подчеркнул Зеленский.

Он также намекнул, что в своем кресле Путин, узурпирующий власть в России уже четверть века, на этот раз может и не удержаться.

"Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрывать глаза на реальность", — резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Telegraph обратило внимание на то, что российские депутаты начали открыто критиковать Путина. Среди их требований – завершение войны против Украины, в противном случае они предсказывают крах экономики и российского государства в его нынешнем виде.

Британские журналисты также констатировали общее рост недовольства российской центральной властью в РФ.

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