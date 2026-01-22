УкраїнськаУКР
Стало известно, номинировали ли украинские фильмы на "Оскар 2026"

Анастасия Какун
Кино Oboz
3 минуты
270
22 января в Театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз был объявлен полный список номинантов на самую престижную кинопремию "Оскар 2026". К сожалению, среди претендентов на награду не оказалось ни одной украинской ленты.

В короткие листы "Оскара 2026", что называют так называемым полуфиналом отбора, попали документальный проект режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражный анимационный фильм "Я умерла в Ирпене", но в решающий этап они так и не прошли. Об этом OBOZ.UA стало известно из прямой трансляции церемонии объявления номинантов.

Среди претендентов на "Оскар 2026" не была указана и британская лента о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага", где главную роль сыграл Александр Рудинский. А вот без "российского следа" среди номинантов на кинопремию не обошлось. В категорию "Лучший документальный фильм" попал проект "Мистер Никто против Путина" о внедрении российской пропаганды в школах. В этой же группе была лента "2000 метров до Андреевки" в шортлисте.

Полный список номинантов

Лучший фильм

  • "Бугония"
  • "F1 Фильм"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Марти Великолепный"
  • "Битва за битвой"
  • "Секретный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Поезд мечты"
Лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"
  • Райан Куглер, "Грешники"
  • Джош Сефди, "Марти Великолепный"
  • Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
  • Хлоя Чжао, "Гамнет"

Лучший актер

  • Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
  • Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"
  • Итан Хоук, "Голубая луна"
  • Майкл Б. Джордан, "Грешники"
  • Вагнер Моура, "Секретный агент"

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли, "Гамнет"
  • Роуз Бирн, "Я не железная"
  • Кейт Хадсон, "Песнь любви"
  • Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"
  • Эмма Стоун, "Бугония"
Лучший актер второго плана

  • Бенисио Дель Торо, "Битва за битвой"
  • Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"
  • Делрой Линдо, "Грешники"
  • Шон Пенн, "Битва за битвой"
  • Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"
  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"
  • Эми Медиган, "Оружие"
  • Вунми Мосаку, "Грешники"
  • Теяна Тейлор, "Битва за битвой"

Лучший документальный фильм

  • "Алабамское решение" (The Alabama Solution)
  • "Встреть меня в свете надежды" (Come See Me In The Good Light)
  • "Рассекая скалы" (Cutting Through Rocks)
  • "Мистер Никто против Путина" (Mr. Nobody against Putin)
  • "Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor)

Лучший мультфильм

  • "Арко"
  • "Элио"
  • "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "Маленькая Амели, или Герой дождя"
  • "Зверополис 2"
Лучший оригинальный сценарий

  • "Голубая луна"
  • "Это был просто несчастный случай"
  • "Марти Великолепный"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Бугония"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Битва за битвой"
  • "Поезд во сне"

Лучший кастинг

  • "Гамнет"
  • "Марти Великолепный"
  • "Битва за битвой"
  • "Тайный агент"
  • "Грешники"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Аватар: огонь и пепел"
  • "F1 Фильм"
  • "Мир Юрского периода: Возрождение"
  • "Автобус в огне"
  • "Грешники"

Лучшая оригинальная песня

  • Dear Me из "Дайан Уоррен"
  • Golden из "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • I Lied To You из "Грешников"
  • Sweet Dreams of Joy из Viva Verdi!
  • Train Dreams из "Поезда во снах"

Лучшая операторская работа

  • "Франкенштейн"
  • "Грешники"
  • "Битва за битвой"
  • "Поезд во сне"
  • "Марти Великолепный"

Лучший грим и прическа

  • "Франкенштейн"
  • "Кокухо"
  • "Грешники"
  • "Несокрушимый"
  • "Гадкая сестра"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Франкенштейн"
  • "Грешники"
  • "Битва за битвой"
  • "Гамнет"
  • "Марти Великолепный"

Лучший монтаж

  • "Грешники"
  • "Битва за битвой"
  • "Марти Великолепный"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "F1 Фильм"

