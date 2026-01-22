Стало известно, номинировали ли украинские фильмы на "Оскар 2026"
22 января в Театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз был объявлен полный список номинантов на самую престижную кинопремию "Оскар 2026". К сожалению, среди претендентов на награду не оказалось ни одной украинской ленты.
В короткие листы "Оскара 2026", что называют так называемым полуфиналом отбора, попали документальный проект режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражный анимационный фильм "Я умерла в Ирпене", но в решающий этап они так и не прошли. Об этом OBOZ.UA стало известно из прямой трансляции церемонии объявления номинантов.
Среди претендентов на "Оскар 2026" не была указана и британская лента о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага", где главную роль сыграл Александр Рудинский. А вот без "российского следа" среди номинантов на кинопремию не обошлось. В категорию "Лучший документальный фильм" попал проект "Мистер Никто против Путина" о внедрении российской пропаганды в школах. В этой же группе была лента "2000 метров до Андреевки" в шортлисте.
Полный список номинантов
Лучший фильм
- "Бугония"
- "F1 Фильм"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Секретный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Поезд мечты"
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"
- Райан Куглер, "Грешники"
- Джош Сефди, "Марти Великолепный"
- Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
- Хлоя Чжао, "Гамнет"
Лучший актер
- Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
- Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Майкл Б. Джордан, "Грешники"
- Вагнер Моура, "Секретный агент"
Лучшая актриса
- Джесси Бакли, "Гамнет"
- Роуз Бирн, "Я не железная"
- Кейт Хадсон, "Песнь любви"
- Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"
- Эмма Стоун, "Бугония"
Лучший актер второго плана
- Бенисио Дель Торо, "Битва за битвой"
- Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"
- Делрой Линдо, "Грешники"
- Шон Пенн, "Битва за битвой"
- Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"
Лучшая актриса второго плана
- Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"
- Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"
- Эми Медиган, "Оружие"
- Вунми Мосаку, "Грешники"
- Теяна Тейлор, "Битва за битвой"
Лучший документальный фильм
- "Алабамское решение" (The Alabama Solution)
- "Встреть меня в свете надежды" (Come See Me In The Good Light)
- "Рассекая скалы" (Cutting Through Rocks)
- "Мистер Никто против Путина" (Mr. Nobody against Putin)
- "Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor)
Лучший мультфильм
- "Арко"
- "Элио"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Маленькая Амели, или Герой дождя"
- "Зверополис 2"
Лучший оригинальный сценарий
- "Голубая луна"
- "Это был просто несчастный случай"
- "Марти Великолепный"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший адаптированный сценарий
- "Бугония"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Битва за битвой"
- "Поезд во сне"
Лучший кастинг
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
- "Битва за битвой"
- "Тайный агент"
- "Грешники"
Лучшие визуальные эффекты
- "Аватар: огонь и пепел"
- "F1 Фильм"
- "Мир Юрского периода: Возрождение"
- "Автобус в огне"
- "Грешники"
Лучшая оригинальная песня
- Dear Me из "Дайан Уоррен"
- Golden из "Кейпоп-охотницы на демонов"
- I Lied To You из "Грешников"
- Sweet Dreams of Joy из Viva Verdi!
- Train Dreams из "Поезда во снах"
Лучшая операторская работа
- "Франкенштейн"
- "Грешники"
- "Битва за битвой"
- "Поезд во сне"
- "Марти Великолепный"
Лучший грим и прическа
- "Франкенштейн"
- "Кокухо"
- "Грешники"
- "Несокрушимый"
- "Гадкая сестра"
Лучшая работа художника-постановщика
- "Франкенштейн"
- "Грешники"
- "Битва за битвой"
- "Гамнет"
- "Марти Великолепный"
Лучший монтаж
- "Грешники"
- "Битва за битвой"
- "Марти Великолепный"
- "Сентиментальная ценность"
- "F1 Фильм"
Ранее OBOZ.UA рассказал, что двух голливудских актрис украинского происхождения номинировали на "анти-Оскар".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!