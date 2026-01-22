Стало известно, номинировали ли украинские фильмы на 'Оскар 2026'

22 января в Театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз был объявлен полный список номинантов на самую престижную кинопремию "Оскар 2026". К сожалению, среди претендентов на награду не оказалось ни одной украинской ленты.

Видео дня

В короткие листы "Оскара 2026", что называют так называемым полуфиналом отбора, попали документальный проект режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражный анимационный фильм "Я умерла в Ирпене", но в решающий этап они так и не прошли. Об этом OBOZ.UA стало известно из прямой трансляции церемонии объявления номинантов.

Среди претендентов на "Оскар 2026" не была указана и британская лента о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага", где главную роль сыграл Александр Рудинский. А вот без "российского следа" среди номинантов на кинопремию не обошлось. В категорию "Лучший документальный фильм" попал проект "Мистер Никто против Путина" о внедрении российской пропаганды в школах. В этой же группе была лента "2000 метров до Андреевки" в шортлисте.

Полный список номинантов

Лучший фильм

"Бугония"

"F1 Фильм"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

"Поезд мечты"

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой"

Райан Куглер, "Грешники"

Джош Сефди, "Марти Великолепный"

Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"

Хлоя Чжао, "Гамнет"

Лучший актер

Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"

Леонардо Ди Каприо, "Битва за битвой"

Итан Хоук, "Голубая луна"

Майкл Б. Джордан, "Грешники"

Вагнер Моура, "Секретный агент"

Лучшая актриса

Джесси Бакли, "Гамнет"

Роуз Бирн, "Я не железная"

Кейт Хадсон, "Песнь любви"

Ренате Рейнсве, "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун, "Бугония"

Лучший актер второго плана

Бенисио Дель Торо, "Битва за битвой"

Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"

Делрой Линдо, "Грешники"

Шон Пенн, "Битва за битвой"

Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана

Эль Фаннинг, "Сентиментальная ценность"

Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"

Эми Медиган, "Оружие"

Вунми Мосаку, "Грешники"

Теяна Тейлор, "Битва за битвой"

Лучший документальный фильм

"Алабамское решение" (The Alabama Solution)

"Встреть меня в свете надежды" (Come See Me In The Good Light)

"Рассекая скалы" (Cutting Through Rocks)

"Мистер Никто против Путина" (Mr. Nobody against Putin)

"Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor)

Лучший мультфильм

"Арко"

"Элио"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Маленькая Амели, или Герой дождя"

"Зверополис 2"

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна"

"Это был просто несчастный случай"

"Марти Великолепный"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Битва за битвой"

"Поезд во сне"

Лучший кастинг

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

"Битва за битвой"

"Тайный агент"

"Грешники"

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар: огонь и пепел"

"F1 Фильм"

"Мир Юрского периода: Возрождение"

"Автобус в огне"

"Грешники"

Лучшая оригинальная песня

Dear Me из "Дайан Уоррен"

Golden из "Кейпоп-охотницы на демонов"

I Lied To You из "Грешников"

Sweet Dreams of Joy из Viva Verdi!

Train Dreams из "Поезда во снах"

Лучшая операторская работа

"Франкенштейн"

"Грешники"

"Битва за битвой"

"Поезд во сне"

"Марти Великолепный"

Лучший грим и прическа

"Франкенштейн"

"Кокухо"

"Грешники"

"Несокрушимый"

"Гадкая сестра"

Лучшая работа художника-постановщика

"Франкенштейн"

"Грешники"

"Битва за битвой"

"Гамнет"

"Марти Великолепный"

Лучший монтаж

"Грешники"

"Битва за битвой"

"Марти Великолепный"

"Сентиментальная ценность"

"F1 Фильм"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что двух голливудских актрис украинского происхождения номинировали на "анти-Оскар".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!