У Эммы Стоун разошлось платье, когда она выходила на сцену за своим Оскаром: 'лучшая актриса' обвиняет в этом Райана Гослинга

Эмма Стоун в этом году получила "Оскар" в коминации "Лучшая актриса" за роль Беллы Бакстер в фантастической мелодраме "Бедные создания". Когда триумфатор выходила на сцену за престижной статуэткой, то обнаружила, что ее роскошное платье порвалось сзади по швам.

Свою победную речь Стоун начала с того, что по дороге на сцену у нее произошел "сбой в гардеробе". Волнение от победы, хоть оно и приятное, но заметно усилилось из-за небольшого конфуза с платьем. Впрочем, звезда не растерялась и остроумно отшутилась, "обвинив" в ситуации своего коллегу Райана Гослинга.

Дело в том, что незадолго до оглашения победительницы в категории "Лучшая актриса" Гослинг выступал на сцене с впечатляющим перформансом Кена из фильма "Барби". Он спел свою уже культовую песню I'm Just Ken и сделал это, конечно, в присущей Кену манере, спровоцировав неустанный смех в зале.

Так что Стоун, поворачиваясь спиной к зрителям, чтобы продемонстрировать свою модную передрягу, сказала: "О, Боже, мое платье сломано... Думаю, это произошло во время I'm Just Ken. Я почти уверена в этом".

Стоун также предупредила публику, что ее голос "немного пропал", что могло быть следствием того, как она кричала, поя слова песни "And so am I!", когда Гослинг передал ей микрофон во время исполнения своей баллады.

Как известно, Эмма Стоун и Райан Гослинг – близкие друзья, имеющие слаженный актерский тандем. Они играли партнеров не в одном фильме, в том числе и в "Ла-Ла-Ленде", за который актриса также получала "Оскар" в 2017 году.

Что касается образа "лучшей актрисы" в этом году, то для оскаровской церемонии она выбрала жаккардовое платье без бретелей с потрясающей архитектурной юбкой-балдахином. Наряд для голливудской красавицы разработал люксовый дом моды Louis Vuitton под заказ.

Стилистка актрисы Петра Фланнеры соединила платье с 30-каратным ожерельем из желтых бриллиантов, также от Louis Vuitton, а ее стилистка по волосам Мара Розак вдохновилась "классической архитектурой" платья звездной клиентки.

