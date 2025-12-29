Что скрыли в 5 сезоне 'Очень странных дел': фанаты обсуждают теорию заговора о вырезанных сценах и обвиняют Netflix во лжи

Вокруг пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела" вспыхнул масштабный скандал. Более 288 тысяч зрителей подписали петицию, требуя от Netflix и братьев Дафферов (режиссеров) обнародовать вырезанные сцены из второго тома сезона. Фанаты убеждены, что часть ключевых сюжетных линий была намеренно изменена или полностью удалена, а финальные эпизоды не отражают замысел авторов.

Видео дня

Как пишут в TV Insider, недовольство начало стремительно расти после выхода второго тома, который, по мнению зрителей, существенно отличается от всего, что ранее демонстрировали создатели сериала. В соцсетях распространяется хэштег #Cutgate, под которым фанаты анализируют сцены, монтажные разрывы и несоответствия между заявлениями актеров и тем, что в итоге попало на экран.

Автор петиции, известный под именем Венни Джей, на сайте Change.org заявляет, что фанаты потеряли значительную часть истории, над которой сериал работал почти десять лет. Он призвал зрителей требовать ответов от Netflix и братьев Дафферов, подчеркивая, что речь идет не о личных ожиданиях, а о логике повествования и последовательности сюжета.

Основные претензии сторонников теории "вырезанного контента"

1. Среди самых резонансных утверждений – вероятное сокращение сюжетной линии Уилла Байерса, включая его взаимодействие с Векной и возможное более глубокое раскрытие психологической травмы персонажа. В частности, упоминаются сцены "имитированной смерти" Уилла.

2. Фанаты также обращают внимание на странные монтажные решения в сценах с Макс, Майком и Одиннадцать (Оди), а также на отсутствие эпизодов, которые, по словам актеров, должны были играть ключевую роль в развитии истории. В частности, указывается на то, что некоторые сцены появлялись в трейлерах или упоминались в интервью, но так и не попали в финальный монтаж.

3. Netflix якобы мог изменить финальный монтаж, чтобы сохранить возрастной рейтинг в 14 лет. Сторонники этой теории считают, что более мрачные сюжетные линии – в частности те, что касались психологического насилия, травм и жестоких сцен – были сознательно смягчены. В соцсетях также обращают внимание на то, что эпизоды второго тома монтировались вплоть до декабря, что нетипично для финального этапа производства такого масштаба.

Речь идет об этом: согласно утечкам деталей сезона еще до релиза, в сериале должна была быть сцена, где Векна пытает Уилла на глазах у его близких. Это должно было объяснить параллели с первым сезоном и сделать финал эмоционально невыносимым.

4. Отношения Майка и Уилла. Фанаты возмущены отсутствием сцены в подвале под песню The Cure – Just Like Heaven. Актриса Нелл Фишер (сыграла Холли) ранее публиковала сториз с этой песней и именами "Майк и Уилл", что фанаты считают прямым подтверждением вырезанного контента.

5. Зрители заметили странную динамику между персонажами. Например, Макс и Уилл кажутся неожиданно близкими после ее "пробуждения", что наводит на мысль о вырезанной совместной линии в "Камазотке".

В частности, целая сюжетная линия, где Майк и Одиннадцать отправляются в глубины Изнанки, чтобы спасти сестру Майка, была сокращена до нескольких коротких сцен. Это объясняет странные монтажные склейки в 6-й серии.

6. Отсутствие обещанных персонажей: Пэтти Ньюби (героиня пьесы-приквела "Первая тень"), появление которой тизерили ранее, так и не появилась на экране.

7. Дополнительные подозрения вызвали заявления актеров во время промотура. Фаны обращают внимание на слова Ноя Шнаппа, Финна Вулфгарда и Джейми Кэмпбелла Бауэра, которые говорили об эмоционально тяжелых сценах и сложных сюжетных решениях, но в финальной версии сезона эти моменты или отсутствуют, или значительно упрощены. Также отмечается, что некоторые персонажи появлялись в закулисных материалах, однако в сериале так и не были показаны.

Технические доказательства: отсутствие воды и цензура

Исследователи "Cutgate" обращают внимание на технические детали, которые трудно игнорировать:

Команда безопасности на воде: В титрах 5-й серии указаны спасатели и эксперты по водным съемкам, однако в самом эпизоде нет ни одной сцены с водой.

В титрах 5-й серии указаны спасатели и эксперты по водным съемкам, однако в самом эпизоде нет ни одной сцены с водой. Запрет на фото: Членам съемочной группы Netflix впервые за всю историю шоу строго запретили публиковать любые закулисные фото, что фанаты трактуют как попытку скрыть декорации и костюмы из вырезанных сцен.

Членам съемочной группы Netflix впервые за всю историю шоу строго запретили публиковать любые закулисные фото, что фанаты трактуют как попытку скрыть декорации и костюмы из вырезанных сцен. Мерчандайз-призрак: В продажу поступили кассеты с надписью "Для Уилла", которые должны были фигурировать в сюжете, но так и не появились на экране.

Существует вероятность, что Дафферы перенесли все самые мощные моменты в последнюю серию "Правильная сторона", которая будет длиться рекордные 120 минут (2 часа).

Ранее OBOZ.UA писал, что зрители не оценили последний сезон "Очень странных дел". Хит Netflix после интриги и напряжения первых четырех серий пятого сезона начал откровенно раздражать фанатов сериала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!