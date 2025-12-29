Зрители не оценили последний сезон 'Очень странных дел': рейтинг резко упал

Несмотря на обещания громкого завершения, которые давали братья Мэтт и Росс Дафферы, пятый сезон сериала "Очень странные дела" поставил антирекорд по оценкам. Хит Netflix после интриги и напряжения первых четырех серий н начал откровенно раздражать зрителей.

На момент написания заметки, на агрегаторе IMDb худшим является рейтинг 7 эпизода под названием "Мост". Его оценка после выходных обвалилась до 5,5 звезд. При том, что четвертый эпизод "Волшебник" имеет рекордные 9,5 звезд. На платформе Rotten Tomatoes пятый сезон в целом имеет 84% одобрения от критиков и очень низкие 56% от зрителей, что переводит его в "гнилую" зону.

Ранее братья Дафферы обещали, что в пятом сезоне не повторят ошибок завершения "Игры престолов". Шансы на жалобы они оценили в 0,5%. И в целом они сказали правду. Ошибки, которые они допустили, оказались совсем другими.

Далее в тексте будут спойлеры.

Сюжет заключительных серий не разрушает историю, как в "Игре престолов", а постепенно накапливает неудачные творческие и драматургические решения. В первую очередь ощутимо, что сериал утратил ту плотность повествования, которая была сильной стороной первых сезонов. Значительная часть экранного времени растягивается на второстепенные линии, которые не двигают сюжет вперед, а создают ощущение искусственного затягивания истории. Особенно это заметно в трех эпизодах, вышедших на Рождество – "Электрошок", "Побег из Камазоца" и "Мост".

Особым разочарованием стали затянутый диалог между Макс и Холли во время побега из иллюзорного царства Векны и слишком мелодраматичная и очень длинная сцена с каминг-аутом Уилла. При всей своей эмоциональности, они ничего не добавляют к глубине персонажей и воспринимаются как провалы в общей динамике повествования.

Еще одна проблема – неровный тон и драматургия персонажей. В предыдущих сезонах герои взрослели естественно, их конфликты были психологически убедительными. Сейчас же развитие многих персонажей кажется скорее функциональным: их двигают ради сюжета, а не наоборот. Части героев не хватает мотивации, другим – логического подведения к завершению арок, из-за чего эмоциональные кульминации не производят ожидаемого эффекта. Добавляет разочарования и то, что новые образы вводятся без достаточной глубины, а любимые отходят на периферию.

Против сериала сыграло и масштабирование "Очень странных дел". Первые два сезона практически не выходили за пределы Хоукинса, поэтому воспринимались целостно. В 3 и 4 сезонах сюжет начал затрагивать советскую Россию и больше времени посвящать пребыванию героев в Изнанке и это уже придавало ему ненужного масштаба. В пятый авторы ввели еще и параллельные физические измерения. Это привезло к тому, что большая угроза, которая так пугала раньше, теперь начала растворяться в бесконечных объяснениях.

В итоге пятый сезон воспринимается как самый слабый, так как демонстрирует потерю баланса между атмосферой, персонажами и сюжетом. Братья Дафферы решили придать своей истории эпический размах, но при этом потеряли ее целостность, эмоциональность и динамику.

Впрочем, у них есть еще один шанс исправить ситуацию. Фанатов "Очень странных дел" ждет заключительный, восьмой эпизод 5 сезона. Он должен выйти ночью 1 января по киевскому времени. Двухчасовая серия должна поставить точку в истории противостояния компании детей и монстра Векны. Название эпизода The Rightside Up (каламбур на английское название Изнанки Upside Down, который можно перевести как "На свои места") намекает на хеппиэнд. Однако братья Дафферы пообещали, что за это придется заплатить шокирующей смертью одного из ключевых персонажей. Примечательно, что седьмая серия содержит намек на то, кто это может быть. Что тоже может послужить самоспойлером и источником разочарования.

