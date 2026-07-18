Винница более 125 лет назад: на архивном снимке запечатлены окрестности города

На архивной фотографии 1900 года запечатлена винницкая окраина "Калича" – развилка дорог, по которым вел путь в Литин и в село Вишня. На снимке также видны лавки одноимённого базара, который в то время только начинали обустраивать.

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Фотография была сделана в Виннице, которая тогда входила в состав Подольской губернии. Дорога на переднем плане является продолжением современной улицы Соборной. Прямо вверх пролегает путь на Литин, а слева – дорога в село Вишня через улицу Пирогова.

В треугольнике между дорогами видны расположенные в ряд лавки базара "Калича". В начале XX века его территория только начинала обустраиваться.

Историк Валентин Отамановский описывал запечатленную на фотографии развилку дорог. По его словам, древнейший известный путь этого направления в начале XV века пролегал из Винницы через Якушинцы.

Впервые он упоминается в акте разграничения от 21 мая 1431 года, а во второй раз – в документе, составленном 17 декабря 1444 года. В источниках дорогу называли "Винницким гостецом".

Исследователь отмечал, что этот путь, вероятно, существовал и раньше. В первой половине XVI века он, не меняя направления, проходил через Якушинцы, а далее – через Литин.

В начале XVI века значение таких дорог возрастало вместе с развитием торговли с Западной Европой. Согласно королевским постановлениям 1530 и 1532 годов, по этим путям через Люблин и Радом перегоняли волов из Волыни и Брацлавщины, а также перевозили другие товары.

Таким образом, Брацлавщина поддерживала торговые связи с Западной Европой, северо-западными землями Короны и Великим княжеством Литовским.

Через Винницу пролегали пути на запад, которыми пользовались не только купцы. По этим дорогам также передвигались татарские отряды, направлявшиеся на Волынь и в Польшу и совершавшие грабительские набеги.

Об этом в 1926 году писал исследователь Николай Билинский. Он отмечал, что Брацлавщина, а вместе с ней Винница и ее окрестности, находилась между двумя важными путями, по которым татары двигались на запад.

Одним из них был Чёрный путь, пролегавший от Черкасс по водоразделу между Росью и Южным Бугом к востоку от Брацлавщины. Вторым – Кучманский путь, который начинался у реки Кодымы и пролегал по водоразделу между Южным Бугом и Днестром через центральную часть Подолья, к западу от Брацлавщины.

Исторические сведения об этих дорогах привел Николай Билинский в работе "Винницкий замок", изданной в 1926 году Винницким филиалом Всенародной библиотеки Украины при Всеукраинской академии наук.

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