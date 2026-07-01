Каким был старый Галич: атмосферные фото

В начале XX века Галич, который сейчас входит в состав Ивано-Франковской области, уже не был тем могущественным центром, каким его помнили со времен князей. Он превратился в тихий провинциальный городок в составе Австро-Венгерской империи, немного уставший, но плотно застроенный историческими зданиями.

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Как выглядел Галич в 1910-х годах, показывают старинные фотографии, опубликованные Facebook-группой "Путешествие по старой границе". На снимках показана историческая застройка некогда могущественного города на Днестре, древней столицы Галицко-Волынского княжества.

В то время, когда были сделаны эти снимки, жизнь здесь текла спокойно и даже медленно. Мощеные улицы, невысокие каменные дома, базарная площадь – все это больше напоминало типичный галицкий городок, чем бывшую столицу и город-крепость. Люди занимались ремеслами, торговлей, кто-то работал на земле. Крупных промышленных прорывов здесь не произошло – Галич словно остался в стороне от стремительных перемен, которые захлестнули другие города во времена бурной научно-технической революции.

Но была одна вещь, которая выделяла его среди прочих – ощущение древности. Здесь не нужно было ходить в музей, чтобы почувствовать историю. Она была повсюду: в старых храмах, таких как церковь Рождества Христова или церковь Святого Пантелеймона, в остатках валов, в самой топографии города над Днестром. Местные жители хорошо знали, что живут в месте, которое когда-то было центром великого государства.

Интересно, что в начале XX века Галич отличался достаточно разнообразным составом населения. Здесь жили украинцы, поляки, евреи – каждая община со своим ритмом, традициями, пространством и своими постройками в городе. Это создавало особую атмосферу – не шумную, но многослойную.

И еще один нюанс: несмотря на свою скромность, Галич не был "забытым". Через него проходили дороги, здесь останавливались путешественники, а историки и исследователи приезжали искать следы княжеской славы. Город словно жил сразу в двух временах – в медленном настоящем и величественном прошлом.

Если коротко, то Галич начала ХХ века – это не динамика и развитие, а тихое присутствие истории, которое ощущается даже без громких событий. И эта атмосфера чувствуется на снимках, сделанных более 100 лет назад фотографом.

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