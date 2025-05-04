Какова была Новая Каховка в 50-х: исторические фото

Новая Каховка – город, построенный на Днепре "с нуля" и ставший олицетворением технического прогресса, сегодня превратился в символ безжалостного уничтожения. 6 июня 2023 года город был частично затоплен в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

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В сети обнародовали архивные фото Новой Каховки Фотографии того периода представляют интерес не только у краеведов, но и у всех, кто хочет увидеть, как начиналась история города.

Основанная 28 февраля 1952 года, Новая Каховка возникла на месте села Ключевое. Город стал символом масштабного проекта – индустриализации юга Украины, развития энергетики, ирригации и градостроительства по четкому плану.

Весь смысл появления Новой Каховки состоял в том, чтобы обеспечить строительство и функционирование Каховской ГЭС. После запуска ГЭС в 1955 году город получил новый импульс.

в 1957 году заработал электромашиностроительный завод,

в 1958 году старую часть города занесли в список мировых памятников архитектуры,

а с 1959 года начала выходить газета "Новая Каховка" – хроника городской жизни.

Первые фото 1950-х показывают широкие улицы, застроенные по единому архитектурному плану: строгая симметрия, типовые постройки, геометрический порядок.

6 июня 2023 года российскими войсками был подорван шлюз Каховской ГЭС. Это преступление привело к масштабной экологической, гуманитарной и культурной катастрофе.

Новая Каховка оказалась среди наиболее пострадавших населённых пунктов. Затопление охватило жилые кварталы, улицы, парки, в том числе остававшиеся без изменений еще с 1950-х годов.

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